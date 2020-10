Candelo: Variazioni del bilancio, tasse e dup al centro del consiglio comunale

Si è tenuto martedì 29 settembre il Consiglio Comunale a Candelo. Approvate le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e i regolamenti generale entrate comunali (risalente al 1998); quello di applicazione nuova IMU e TARI.

Con la legge di bilancio per l'anno 2020 è stata rivista integralmente la disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare, unificando IMU e TASI nella cosiddetta “nuova IMU”.

Lorena Valla, assessore alle finanze: “Viene così definitivamente meno la TASI peraltro mai applicata sulle seconde case in Candelo per non appesantire oltremodo i contribuenti già assoggettati al pagamento dell'IMU. Nulla è cambiato a livello di tariffe in quanto sono state confermate quelle già esistenti dell'IMU".

Approvato anche il nuovo regolamento TARI, la cui modifica più rilevante è l'introduzione della possibilità di riconoscere contributi/agevolazioni all'utenza non domestica per eccezionali circostanze che abbiano imposto un'interruzione dell'attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica.

“Nel caso del 2020 – continua l'assessore Valla - si tratterà delle agevolazioni emergenza Covid 19 per le utenze non domestiche. Questa modifica introduce una “norma quadro” che ci consentirà, in conformità sia alla Delibera 158/2020 di Arera (riduzione parte variabile) sia alle disposizioni della Legge 147/2013, di introdurre la riduzione anche della parte fissa della Tari con la stessa percentuale di riduzione per entrambe del 25% corrispondente ai tre mesi di chiusura delle attività".

Altro intervento sulla TARI è stato quello di integrare con specifica variazione di bilancio per euro 26.731,00 il capitolo del fondo di riserva per far fronte ad eventuali aumenti previsti dal prossimo Piano Finanziario, senza pesare sulle bollette degli utenti, capitolo utilizzabile anche fuori dai termini previsti dalla norma contabile.

Presentato poi il DUP 2021/2023. Principale novità la già nota acquisizione delle due cantine al Ricetto con esercizio del diritto di prelazione. Erika Vallera, capogruppo maggioranza: “La decisione di esercitare il diritto di prelazione è stata assunta in ragione delle condizioni economiche estremamente favorevoli di vendita: due cantine in ottime condizioni a 24.000 euro complessivi. E' bene ricordare che l'esercizio del diritto di prelazione significa che muta il soggetto acquirente ma alcuna rilevante modifica vi è per il venditore, il quale riceve comunque il prezzo pattuito solo che viene, in questo caso, versato dall'Ente Pubblico invece che dal compratore privato.

E' evidente quindi che il proprietario non ha alcun danno economico. Inoltre, attraverso l'acquisizione pubblica si tutela anche il valore presente e futuro delle cantine del Ricetto. Nell'intenzione dell'Amministrazione non c'è alcuna volontà di procedere in modo sistematico ad acquisizioni. Si è trattata di una situazione estremamente favorevole dal punto di vista economico e in un momento dove vi era l'esigenza di ampliare l'offerta culturale con l'obiettivo di potenziare le entrate future dell'Ente e l'indotto del territorio tutto".

Approvato anche il regolamento per la commissione di vigilanza. Il Sindaco Paolo Gelone ha spiegato che in precedenza si trattava di una commissione intercomunale con Villanova e Benna. Sciolta la convenzione per la Polizia Municipale con i due Enti, ora Candelo avrà una propria commissione.Sarà previsto un gettone di presenza esclusivamente per il professionista esperto in elettrotecnica, figura obbligatoria per legge.

Il primo cittadino ha anche sondato la possibilità, tramite i consigli dell'ordine, di avere una partecipazione a titolo gratuito ma è stato reso noto che ciò non risulta possibile per la copertura delle tutele assicurative. Il gettone sarà deliberato con atto successivo dalla Giunta comunale. Sarà formato un elenco di professionisti a seguito di avviso pubblico.

Approvate con i voti favorevoli della maggioranza e del gruppo di minoranza Candelo per tutti, astenuti i consiglieri di Candelo Città Possibile, le modifiche al regolamento comunale dell'area mercatale. Il sindaco Paolo Gelone: “Si tratta di un'operazione concordata con le associazioni di categoria, questa operazione ha permesso di ridisegnare e riposizionare gli stalli per agevolare l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso".

In chiusura di seduta si è passato alla trattazione dell'interpellanza presentata da Candelo Città Possibile avente ad oggetto implementazione della pulizia. Il Sindaco Paolo Gelone nel dare risposta ai quesiti ha informato i consiglieri che da parte sua non è stato dato alcun incarico informale a soggetti privati di procedere con la pulizia dell'area in prossimità del Ricetto.

Ad integrazione, l'assessore Di Lanzo ha illustrato lo stato attuale del servizio che prevede attività per cinque ore giornaliere su cinque giorni, oltre servizio di spazzamento. Assessore Di Lanzo: “Credo sia necessario strutturare una alternativa che permetta di spendere uguale ma con maggior risultato. L'obiettivo della nostra Amministrazione è di procedere senza aumentare la tariffa quindi la soluzione non può essere immediata, proprio per questo ho già preso contatti con l'amministrazione di Seab per vedere di rimodulare il servizio”.

Infine si rende noto che si è proceduto con la surroga del consigliere dimissionario Scomparin. Si tratta della seconda sostituzione per il gruppo consiliare di minoranza Candelo per tutti, dopo che il dr. Zanchetta (primo degli eletti per numero di preferenze all'interno del gruppo di minoranza) non aveva accettato la nomina a pochi giorni dalle votazioni. Al posto del dimissionario Scomparin, è entrato in consiglio Tosin.