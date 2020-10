Trivero Basket, partita la nuova stagione con molte novità

È iniziata regolarmente la stagione del Trivero Basket. Il sodalizio del Presidente Filippo Barberis Organista ha lavorato per per poter iniziare l’attività sportiva in sicurezza applicando i protocolli anti Covid della Regione Piemonte e della FIP.

Tutti i gruppi sono già in palestra. Sono scesi in campo per gli allenamenti i gruppi Under 15, Under 13, Aquilotti, Scoiattoli e, da sabato 3 ottobre, i Pulcini. Novità nella guida tecnica per i gruppi Under 15 e Aquilotti. Da Pallacanestro Biella arriva Antonio Nardelli, allenatore giovane, ma con molta esperienza alle spalle. Cresciuto alla scuola di Federico Danna e Massimo Grigatti, ha allenato per molti anni a Biella ed è stato responsabile del minibasket Verrone.

Ad affiancare Antonio ci saranno Lorenzo Brambilla e Pietro Barberis Organista. Il gruppo Under 13 sarà allenato da Edoardo Cecchini in continuità con il lavoro iniziato l’anno precedente nella categoria esordienti. Ad aiutare Edorardo sarà Nico Di Biase.

I gruppi Scoiattoli e Pulcini saranno guidati da Lorenzo Brambilla ed avranno come assistenti istruttori Pietro Barberis Organista e Nico Di Biase. Le iscrizioni sono sempre aperte, vi chiediamo di contattarci così da poter spiegare le procedure ed i protocolli anti Covid da tenere.

Per informazioni consultate il nostro sito Triverobasket.it o la nostra pagina Facebook Trivero basket official page oppure contattateci ai seguenti numeri: Filippo Barberis Organista 349/1794684, Nico Di Biase 348/6065219