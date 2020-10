Da Biella ai nazionali di skateboard a Genova, ecco come si prepara Giorgia: “Coraggio e mai arrendersi”

"Quando mi trovo a bordo del mio skateboard, mi dimentico di tutto quanto. Una vera liberazione, specialmente in questo periodo di emergenza da coronavirus. Ora ho la possibilità di mettermi alla prova in campionato. C'è un po' di agitazione ma l'affronterò senza paura”. Ancora qualche giorno di attesa e la giovane Giorgia Sofia Alia, 16 anni a novembre, prenderà parte parte alla categoria street del campionato italiano di skateboard, valevole per le qualificazioni olimpiche per Tokyo 2021, di scena a Genova nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Insieme alla portacolori della Biella Skate School, ci saranno la giovanissima Serena Curelli (14 anni e 3° lo scorso anno, negli Under 14 a Bologna) e l'allenatore Riccardo Lecis, impegnato nella categoria Master 35. Gli allenamenti sono stati intensi, svolti principalmente nel vicino Skate Park, a pochi passi dalla propria abitazione, nel cuore del Villaggio Lamarmora. “Da molto tempo mi divido tra scuola e skateboard – confida al telefono la classe '04 – Ho iniziato con i pattini a rotelle e, successivamente, la tavola mi ha letteralmente conquistata appassionandomi a questa disciplina sportiva”.

Nel giro di pochi anni,infatti, la biellese ha conquistato ottimi risultati, arrivando nei primi dieci ai campionati di Bologna nel 2019. “Il segreto? Bisogna avere coraggio e non arrendersi mai – sottolinea l'atleta biellese – Mentre si è in gara può subentrare un po' di paura ma occorre domarla per superare qualunque ostacolo. Un po' come nella vita”.