Biella Rugby, inizio di campionato in casa ma già in salita contro Accademia Ivan Francescato

Duro inizio per Biella che affronterà in casa, in occasione della prima giornata, Accademia e subito dopo, in trasferta, Alghero. Tutte note le altre squadre partecipanti al girone. Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “La prima gara in casa contro Accademia riporta subito alla mente la nostra prima partita nel campionato di Serie A due stagioni fa. Sarà sicuramente una prova durissima come lo è stata allora, anzi, di più perché rispetto agli anni precedenti, quest’anno i ragazzi dell’Accademia hanno avuto più tempo per prepararsi. Ci aspettiamo un’Accademia competitiva, con un collettivo già collaudato. Un ottimo banco di prova. Noi stiamo lavorando da tempo per farci trovare pronti e considerato che la prima partita si giocherà sul nostro campo, daremo battaglia.

Solo una settimana dopo dovremo affrontare la dura trasferta di Alghero, una delle partite più toste, un po’ per il viaggio, un po’ per come gioca Alghero sul proprio campo. Vincere al Maria Pia è difficilissimo, fortunatamente siamo riusciti a farlo la volta in cui serviva, quando abbiamo guadagnato la promozione in Serie A. Tanto giocheranno, in quella occasione, le emozioni di tutti. Dopo la vittoria per la promozione non abbiamo più giocato su quel campo. Per resto è un campionato che conosciamo: competitivo e con la maggior parte delle squadre che si sono rinforzate, a partire dai Centurioni che da fanalino di coda dell’ultimo campionato, sembra abbiano fatto grossi investimenti per presentarsi al via più competitivi che mai. Si parte, siamo carichissimi, lo sono tutti i ragazzi. Non vediamo l’ora che sia l’otto novembre”.

Aldo Birchall, head coach Brc: “Cominciamo con Accademia in casa. Negli anni precedenti incontrare questa squadra all’inizio del campionato era positivo perché la squadra era insieme da un tempo minore, ma trovarli a novembre significa dover affrontare una squadra rodata e preparata. Una partenza con una bellissima partita, che offrirà grandi emozioni e speriamo che le autorità consentano la presenza del pubblico. I nostri tifosi non assaggiano il rugby da un po’ e meritano anche loro di prendere parte a quella che si prospetta una bella giornata.

Per il secondo turno ci toccherà la trasferta di Alghero e con questa tutte le problematiche che necessariamente comporta, a partire dal viaggio in tempo di Covid. È una partenza alla quale dovremo stare molto attenti, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro. La scorsa settimana abbiamo alleggerito un po’ il carico, ma passeremo le ultime settimane a dare il massimo per farci trovare pronti. Siamo tutti molto motivati”.