Pichetto (FI): "Necessario attivare il Mes, il M5S deve smetterla con questa opposizione populista"

“Lo stallo che si sta producendo in Europa a causa dell’atteggiamento di nazioni sovraniste, come l’Ungheria, sul bilancio Ue rischia di allungare i tempi per l’arrivo delle risorse del Recovery Plan, che potrebbe così slittare all’estate del 2021. Questa è un’ulteriore buona ragione per richiedere il Mes e mettere fine al triste balletto che questa maggioranza ormai da mesi sta mettendo in scena. E’ assurdo rinunciare a 36 miliardi immediatamente esigibili e senza condizioni soltanto per l’opposizione strumentale e populista del M5S, che si oppone senza alcuna valida ragione, se non quella dei propri interessi elettorali, all’utilizzo di questa misura che gli eventi stanno dimostrando sempre più indispensabile. Forza Italia da tempo chiede al governo coraggio su questo punto, perché l’Italia non può fare a meno di quelle risorse”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.