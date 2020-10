Cossato, torna a riunirsi il consiglio in presenza: Revello stuzzica giunta su piano regolatore e stato di calamità FOTO

Dopo mesi di sedute a distanza, il consiglio comunale di Cossato è tornato a riunirsi in presenza, rispettando le norme di contenimento anti-Covid. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'imprenditore cossatese Paolo Lavino e dell'ex sindaco di Biella, nonché presidente della Fondazione CRB, Luigi Squillario, l'assemblea ha ascoltato le interpellanze della minoranza: ad aprire i lavori il consigliere di Italia Viva Roberto Galtarossa che ha posto la sua attenzione sulla scuola del Capoluogo: “Ci sono alcune tegole pericolanti. Chiedo se presto verrà eseguito un intervento urgente per affrontare un problema che potrebbe costituire un pericolo per i passanti”. A stretto giro di posta è arrivata la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Cristina Bernardi: “L'intervento è previsto. Sono in corso altri lavori ma, non appena si potrà, risolveremo questo aspetto segnalato dal consigliere”.

Subito dopo, è stato il turno del consigliere del Pd Alessandro Cavalotti che ha chiesto lumi sul campo sportivo del Parlamento dopo gli interventi di ristrutturazione: in particolare sul tipo di omologazione del rettangolo da gioco. “La spesa si aggira sui 400mila euro ma è stata coperta da un bando a cui avevamo preso parte. Per questo il costo è stato zero per il Comune – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Inoltre, alcuni giorni fa la Figc ha effettuato un sopralluogo e ha ritenuto idoneo il campo per l'utilizzo. Il campo è risultato perfetto ed è omologato fino alla Prima Categoria. Si tratta di un grande risultato e verrà usato per favorire le attività di scuola e categorie giovanili”.

La parola è passata al consigliere di Cossato Controcorrente Stefano Revello che ha concentrato il suo intervento sul piano regolatore: “È uno strumento vecchio poiché è scaduto da quasi 20 anni. Cossato sembra congelata sotto l'aspetto edilizio. È prevista una revisione e un pensiero sullo sviluppo della città sotto l'aspetto edilizio e sulla qualità della vita unita al lavoro?”. A rispondere l'assessore Cristina Bernardi: “È un tema che si sta dibattendo ma il Covid ha frenato il confronto. Si sta ripensando ad alcune questioni ma non ci sono tempistiche certe”. Sulla stessa linea d'onda il primo cittadino: “Il piano regolatore è un strumento importante per il territorio ma richiede ingenti finanziamenti, pianificazione e uno studio approfondito. Stiamo facendo valutazioni proprio per l'importanza strategica di questo piano”.

Sempre Revello ha presentato una mozione relativa ai danni causati dal maltempo avvenuti lo scorso luglio a Cossato: in particolare nell'area di Castellengo e nella zona della Pichetta, duramente colpita dalla grandine e dalla furia di una violenta tromba d'aria. “Il Comune – domanda Revello – si è attivato per richiedere lo stato di calamità visti i danni occorsi ai privati?”. “Per questi eventi sono stati attivati gli uffici avviando le idonee procedure – risponde il sindaco – A Castellengo funzionari della Regione hanno effettuato un sopralluogo per attuare i provvedimenti. Anche per i danni agricoli e agli immobili sono arrivate segnalazioni e l'iter è in atto, come le valutazioni del caso. Quindi è già tutto in essere”.

Al termine del confronto, il presidente del consiglio comunale Mariano Zinno ha proposto il ritiro della mozione (accolto da Revello) e la discussione dell'argomento medesimo in un'apposita commissione. Un invito accolto dall'intera assemblea. Infine, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2020-22 insieme all'accordo transativo tra il Comune e la società Bi.Park per la questione dei parcheggi blu.