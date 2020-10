Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in ottobre

Ottobre, il mese dei ricordi, il mese del caldo abbraccio della natura tra il verde dell’erba e il bruno degli alberi.

Il mese è caratterizzato da una minore esposizione alla luce del sole, sancita anche dal ritorno, all’ora solare e dal punto di vista climatico c’è la stessa imprevedibilità che si verifica a marzo; non a caso i romani li mettevano in relazione, consacrandoli entrambi a Marte, ora come dio della guerra, allegoria dello scontro con l’inverno (a ottobre), ora come dio della rinascita (a marzo).

Se Ottobre è piovarolo, è pure fungarolo. Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto.

Ottobre piovoso, campo prosperoso. Vento d'ottobre grida come l'orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco. Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona.

Ottobre, il vino è nelle doghe.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. I pianeti sono concreti ed in vostro favore, dopo qualche posizione ostile, adesso la strada si spiana e diventa piacevole. Attenti a non prendere cantonate che manderebbero all'aria un'eccellente occasione. Riuscirete a sventare per tempo un imprevisto ma prestate molta attenzione a non farvi irretire da spese folli o da investimenti a rischio. Fate ricorso alla pazienza con colleghi e/o collaboratori.

AMORE E ARMONIA. Non perdete l’entusiasmo e non pensate di trovare altrove ciò che, in realtà, non è troppo lontano, a volte basta saper vedere, oltre che con gli occhi, anche con il cuore.

BENESSERE E SALUTE. Riuscite con difficoltà a imbrigliare la vostra immaginazione e scoprirete che le preoccupazioni che vi tormentavano, erano infondate. E’ il periodo giusto per consolidare un progetto, comprare o cambiare casa, variare il look e curare maggiormente l’alimentazione.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Aspirate a vedere riconosciuti i vostri meriti a costo di qualunque sforzo, è il momento giusto di chiudere con il passato e godervi la vita, osare e, per una volta, persino esagerare. Il denaro attualmente è proprio l'ultimo dei vostri pensieri, è anche possibile una vincita al lotto o un colpo di fortuna ma con i colleghi, prestate attenzione alle invidie di chi non vede di buon occhio, questo vostro periodo fortunato.

AMORE E ARMONIA. La spinta a trasgredire si fa più forte del solito e la voglia di sesso vince sul cuore procurando piccole inquietudini e follie. Cercate di non urtare la sensibilità del partner con atteggiamenti troppo duri o sbrigativi.

BENESSERE E SALUTE. Mente sana in corpo sano, per rispettare il legame biochimico tra il fisico e la mente concedetevi un po’ di relax. Seppur sussista la possibilità che si presenti un problema in famiglia, avete la capacità per risolverlo con tempestività, stupendo tutti.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Finalmente qualcosa si muove e potrete ottenere quei risultati che aspettavate da lungo tempo. Nonostante qualche spesa imprevista, state attraversando un periodo eccellente. Arrivano richieste di tutti i generi e le persone che vi circondano, si sentono in dovere di elargire consigli senza parsimonia, non fate di ogni erba un fascio ma non ascoltate tutti e agite con la dovuta cautela senza troppo esitare.

AMORE E ARMONIA. Vi infiammate in fretta, così come vi raffreddate in un lampo. Non drammatizzate una piccola crisi che potrebbe rivelarsi utile al consolidamento di un rapporto. Cercate di essere passionali come al solito tralasciando l’inquietezza e la vena polemica che caratterizzano questa fase, non troppo entusiasmante.

BENESSERE E SALUTE. Per ottenere un beneficio, le stelle consigliano di fare scelte mature e ragionate, senza tentennamenti. Una tisana con piantaggine, due foglie di alloro e dell'ortica depura bronchi, polmoni e tonifica.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Periodo favorevole a studi, viaggi, concorsi e attività legate a commercio e comunicazione. Rischio di uscite impreviste o spese pazze. Amministrate con saggezza i vostri risparmi evitando di credere ciecamente nei troppi consigli altrui. Un eccessivo carico d’impegni e responsabilità tende a risucchiare energie e buonumore. Non fatene un dramma ma non seguite la corrente, la persona saggia riflette e agisce di conseguenza. AMORE E ARMONIA. Possibilità di momenti di intensa passione preludio di un periodo forse un po' troppo “frivolo” ma, anche magico, per le relazioni amorose. BENESSERE E SALUTE. Non trascurate un sintomo che avvertite già da qualche tempo, se volete davvero liberarvene, affrontate serenamente e con determinazione la situazione. Vi sentirete meglio e potrete riprendere la vita normale con ritrovata energia ed umore. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Arrivano degli imprevisti che affrontate e risolvete prontamente, ma che vi fanno sentire, sempre sul filo del rasoio. Più che di agire avete bisogno di fermarvi un momento a riflettere, per pianificare nei minimi dettagli gli impegni futuri. Se possibile, meglio lavorare in gruppo piuttosto che da soli facendo attenzione alle gelosie di chi pensa solo a se stesso. AMORE E ARMONIA. Evitare un tema spinoso non fa che ingarbugliarlo maggiormente. Non è improbabile che buttiate all'aria un rapporto ormai insoddisfacente per un nuova e grande passione. Non siate troppo frettolosi, di incontri ne avete fatti e ne farete ancora. L'attrazione, anche se forte, di per sé non è sufficiente, se non vi trovate d’accordo sulle cose importanti. BENESSERE E SALUTE. E' un periodo strano anche se siete in forma ed è sparito il vostro malumore. Consigliabile dedicarsi a qualche sport, allo scopo di preservare il benessere psicofisico.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. È un periodo particolare che richiede impegno e attenzione, i vostri ragionamenti non vengono capiti e voi siete stufi di dover dare spiegazioni. Rimanete concentrati sul lavoro senza perdere la motivazione che vi appartiene, prima o poi le qualità intellettuali, il senso pratico e la capacità di notare dettagli che agli altri sfuggono verranno notate ed apprezzate.

AMORE E ARMONIA. Saranno forse storie vecchie oppure nuovi incontri, l’intesa comunque sarà totale. Adesso che il vostro cuore si riapre alle emozioni qualcosa di grande nasce o rinasce. Sincronia di idee e volontà rendono il sentimento costruttivo.

BENESSERE E SALUTE. Strane idee ed elucubrazioni creano malumore. Evitate di perdervi in lunghe riflessioni e decidete al volo per non turbare la pace in famiglia e sul posto di lavoro.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Stringete i denti, la cattiva sorte la smetterà finalmente di crearvi ostacoli e malumori nel lavoro e sul versante finanziario. Tuttavia siate fermi e decisi nel respingere richieste assurde e non necessarie in questo periodo, sia nell'ambito famigliare che in quello lavorativo. Non tentate la fortuna, evitate di giocare al lotto, sarebbe denaro sprecato. Fidatevi solo di voi stessi e di una nuova idea luminosa che può garantire successi incondizionati su tutti i fronti.

AMORE E ARMONIA. Un sentimento profondo aiuta a superare le difficoltà quotidiane elargendo gioia soprattutto nel momento del rientro a casa, quando si chiude la porta al mondo esterno, per ritrovarsi in un’alcova di dolcezza e di tenerezza.

BENESSERE E SALUTE. Non trascuratevi eccessivamente e siate più regolari nei pasti. Se risolvete un problema di salute potrete riprendere gusto alla vita, in tutte le sue molteplici sfaccettature. Concedetevi qualche momento di intenso relax, ad esempio un bel bagno caldo con essenze aromatiche oppure una benefica sauna in una SPA o centro termale.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Momento vertiginoso, ancora non avete ben chiaro il da farsi e già siete coinvolti in pieno, comunque avete a disposizione tante energie e mente lucida che vi rendono imbattibili. State facendo del vostro meglio, quindi non ritenete di dover essere anche diplomatici. Ponete particolare attenzione agli investimenti finanziari, l’impulsività è sconsigliata, mentre sarà propizio un investimento che potenzi una vostra attività.

AMORE E ARMONIA. Lasciate libera di vagare la voglia di...amare. Coinvolgete il vostro partner con la tenerezza e la dolcezza, binomio sempre vincente, in qualsiasi frangente. Siate rassicuranti ed affettuosi ma non esagerate con la possessività.

BENESSERE E SALUTE. Periodo ideale per riorganizzare lavoro, casa e routine, ma anche per intraprendere uno scrupoloso check-up generale ed una dieta. Un vecchio dolore si ripresenta impedendovi di godere delle solite attività sportive.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Il lavoro e gli impegni quotidiani risucchiano gran parte delle vostre energie. Date impulso ad un nuovo progetto, poi aspettate che tutto giunga a compimento. Controbilanciate lo stress integrando oligoelementi e con opportune tecniche di rilassamento. Tentate di affrontare i vecchi problemi utilizzando nuove strategie, in accordo con i colleghi ma non lasciate che gli altri abbiano il sopravvento.

AMORE E ARMONIA. Rammentate che le prove di forza non funzionano ma quelle d’amore…sì, e che anche i numeri hanno l’anima gemella e che fra di loro, come fra gli esseri umani, non tutti la trovano. Anzi, la maggior parte dei numeri non può neanche sperare di farlo: trovare l’anima gemella è un privilegio dei numeri primi.

BENESSERE E SALUTE. La stanchezza innervosisce, ma basta riposare. Finalmente termina una lunga opposizione planetaria e vi sentirete molto più leggeri e ottimisti. Bando a conflitti, colpi bassi e malumori.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Troppi pareri discordanti infastidiscono le vostre giornate lavorative, causano tensione e fomentano la vostra aggressività. Anche se indaffaratissimi, vi conviene riflettere prima di rispondere e fidarvi soltanto di voi stessi e del vostro intuito. Inoltre vi addossano responsabilità che non vi competono per cui dovrete procedere con molta cautela.

AMORE E ARMONIA. Avevate decisamente torto ad essere pessimisti. Le stelle vi rendono più appassionati e seduttivi del solito. Sussiste la possibilità di veder rifiorire oppure che esploda, un grande amore. La scelta di un profumo adeguato all'occasione vi renderà irresistibili. Possibile un incontro imprevisto che faccia traballare anche solide certezze.

BENESSERE E SALUTE. Siete in forma nonostante perseguiti da tante seccature. Riposate il più possibile e dedicate del tempo allo yoga o alla meditazione. Alcuni piccoli problemi inerenti la famiglia o che vi sta a cuore non vanno trascurati, cercate di essere loro vicini ed aiutarli. Abbondate con alimenti ricchi di ferro e sali minerali a scapito dei carboidrati.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. In un nuovo contesto vi preoccupate immediatamente di stabilire buoni rapporti con tutti e riuscite ad ottenere tutto, o quasi tutto, ciò che desiderate. Sul lavoro qualcuno vi aiuterà a risolvere un problema che vi assilla, ma lo farà a modo suo, non a modo vostro, solo l’impazienza può farvi inciampare comunque, sarà meglio attenersi al corso programmato, gli imprevisti vi fanno perdere l’equilibrio. Sotto la superficie brillante celate molta profondità.

AMORE E ARMONIA. Il partner vi aiuta a sentirvi sicuri, in equilibrio con voi stessi e le persone che ci circondano, capiti e spalleggiati quando serve.

BENESSERE E SALUTE. Dovrete fare chiarezza in una situazione familiare piuttosto confusa. Andate avanti nelle vostre decisioni purché siano costruttive e non affrettate.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Sul lavoro affrontate una cosa alla volta. Anche se in apparenza va tutto bene, i malintesi possono far deragliare le vostre iniziative. Non rimandate niente! Si tratta solo di riflettere prima di partire in quarta e fare ciò che dovete. Se vi sembra che le vostre idee abbiano difficoltà a decollare, significa che dovete organizzarvi meglio prima di raccoglierne i frutti.

AMORE E ARMONIA. Fase controversa che lascia presagire un rimescolamento delle carte e vi costringe a confrontarvi con una scelta non facile. La passione è alle stelle così come anche la suscettibilità. Muovetevi con cautela altrimenti le “scintille” sono assicurate. Temporeggiare prima di buttare tutto all’aria!

BENESSERE E SALUTE. Rinnovare la carica energetica in questo periodo invernale può rivelarsi di fondamentale importanza ed aiutare a ritrovare la giusta fiducia sia nel lavoro che negli studi. Aiutatevi con una buona colazione ma a cena via libera a un bicchiere di buon rosso, coadiuva la circolazione e il morale!

