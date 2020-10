Spari vicino alla scuola primaria di Graglia: i Carabinieri Forestali inseguono e bloccano un cacciatore

Hanno sentito alcuni colpi d'arma da fuoco nelle vicinanze della scuola primaria di Valle a Graglia. E' stata allertato così la centrale operativa del 112. Paura, ieri mattina, nel plesso scolastico della Valle Elvo proprio mentre giovanissimi studenti stavano facendo attività didattica all'aperto.

E' intervenuta una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Sordevolo con al comando il maresciallo Sonia Collè. Alla vista delle uniformi, hanno riferito alcuni testimoni, un cacciatore si è dato alla fuga nel bosco. Pronta la reazione dei militari che hanno rincorso, fermato e identificato l'uomo. Si tratterebbe di un cacciatore di oltre 70 anni le cui generalità non sono ancora note.

I Forestali hanno aperto un'indagine per verificare la distanza degli spari e soprattutto il perchè, all'alt dei Carabinieri, il cacciatore sia scappato rischiando la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L'attività venatoria era regolare e il gruppo di cacciatori sarebbe stato trovato all'interno della zona interessata alla battuta.

"Mi auguro che questo episodio sia un fatto solitario e che non si ripeta -commenta il sindaco Elena Rocchi-. Abbiamo creato un'aula verde appositamente per la didattica esterna. Per questo motivo i nostri piccoli studenti devono assolutamente far lezione in massima sicurezza e serenità".