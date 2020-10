Parco Reda pronto per laboratori scolastici ma viene brutalizzato dai vandali FOTO

Amara sorpresa per la comunità di Valle Mosso. Nella serata di martedì, il Parco Emilio Reda è stato preso di mira dai soliti vandali che stanno caratterizzando tutto il nostro territorio. In questo caso, sono stati divelti alcuni tavolini, fatti rotolare ciocchi di cemento lungo le scale e rovesciate alcune panchine.

A segnalare l'accaduto, il consultore della municipalità di Valle Mosso Marco Carravieri: “Mercoledì la scuola media doveva recarsi al Parco Reda per i laboratori all'aperto. Sono andato a verificare che tutto fosse in ordine. E ho trovato questo. Non aggiungo altro se non vergogna a chi ha commesso questo atto”. L'amarezza si spiega anche dal fatto che l'intera area era stata recuperata e rimessa a posto all'inizio dell'anno per iniziative e progetti molto interessanti. Per settimane, si erano eseguiti importanti interventi che prevedevano, tra gli altri, la bonifica del piano dei tigli, la ripulitura (con rimozione e bonifica in alcuni casi) di piante pericolanti.

Inoltre, l'amministrazione comunale aveva deciso di promuovere l'area verde inserendola tra i Luoghi del Cuore del FAI. Una bellezza naturale che stava tornando a splendere senza dimenticare che, da qualche mese,le porte si erano aperte per accogliere studenti e scuole prima che la mano dell'uomo rovinasse i piani educativi in programma. “Volevo ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato la loro solidarietà a fronte di questa azione sconsiderata successa al parco – spiega Carravieri - Volevo rassicurare che ora tutto è sistemato e i laboratori possono essere fatti senza problemi e in sicurezza all'aperto già dalla giornata di ieri”.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Valdilana Mario Carli: “Quest'azione va condannata e i responsabili puniti. Ma non possiamo soffermarci solo ad un discorso di natura punitiva. Siamo d'accordo che danneggiare non è mai cosa giusta ma occorre affrontare questi problemi in modo diverso, dando vita ad un nuovo processo di rieducazione intercettando il malessere di chi si è reso protagonista in negativo e trasformarlo in risorsa positiva. Recuperiamo queste situazioni senza lasciare indietro nessuno”.