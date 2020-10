A Roppolo un concerto della Banda Musicale nel ricordo dell'AIB scomparso Tiziano Bonato

A Roppolo è più vivo che mai il ricordo di Tiziano Bonato, il caposquadra del corpo AIB mancato nei giorni scorsi a soli 56 anni. Il vuoto provato dalla sua perdita continua ad essere incolmabile per l'intera comunità.

Così per onorare al meglio la sua figura, spesa totalmente a favore degli altri, la Banda Musicale di Roppolo, insieme al Comune, organizzerà un concerto speciale nella giornata di domenica 4 ottobre, in occasione della festa patronale della Beata Maria Vergine del Rosario: l'appuntamento è in programma alle 17 in Piazza del Municipio. Durante l'intervallo l'amministrazione comunale consegnerà le borse di studio e i bonus bebè. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.