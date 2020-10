Casa Sardegna unisce Biella e Patagonia argentina

Martedì 29 settembre, il Circolo Sardo di La Plata “Antonio Segni” e il Circolo Culturale Sardo di Biella “Su Nuraghe” hanno tenuto l'incontro mensile del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.

Un incontro a distanza grazie alla piattaforma Zoom, con lettura di poesie, storie e racconti di migrazioni sarde e italiane che, attraversando mari e oceano, mettono in contatto lingua e cultura sarda, italiana, piemontese e argentina.Le poesie in lingua sarda di Giulio Solinas, di Tore Spanu e di Nicola Loi, precedentemente pubblicate sul sito web di “Su Nuraghe” e su altri mezzi di informazione tradizionali e on-line, sono state curate in italiano da Roberto Perinu e da Battista Saiu, su indicazione degli autori, tradotte in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo) e rese in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

Tradotti da Giulio Solinas sono stati presentati in lingua sarda campidanese i “Proverbi africani” di padre Oliviero Ferro di Plello di Borgosesia.“In questa occasione – dichiara María Victoria Llantada Signorini, presidente del Circolo sardo di La Plata – abbiamo avuto la presenza di Marianela Fava Signorini, giovane sarda di terza migrazione aderente al Circolo Sardo “Domus Sardinia” nella Patagonia argentina. Con lei, - spiega la giovane presidente del circolo “A. Segni” - in un grande abbraccio virtuale, continuano i collegamenti con altre case italiane ed argentine, nonostante il permanere nel grande paese Sud-americano delle gravi restrizioni di lockdown dovute alla pandemia da coronavirus. Ciò nondimeno, prosegue il percorso di conoscenza anche delle persone, con l’obiettivo di arricchire i legami culturali ed umani tra nativi sardi ed emigranti italiani che vivono in entrambi i continenti. É importantissimo ricordare – conclude Maria Vittoria - che l’obbiettivo di questi incontri è il compimento della seconda parte del “Gemellaggio tra Nuraghes”, tra il Circolo Sardo di Biella e quello di La Plata, in cui il Laboratorio Linguistico è parte integrante all’interno del progetto regionale “Casa Sardegna”.

A fine serata, è stata fissata la data del prossimo appuntamento: martedì 27 ottobre 2020, alle 21:00 ora italiana, ore 17:00 dall’altra parte dell’oceano.