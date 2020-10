Asia ha tanto bisogno di una buona e consapevole adozione

Asia non è un cane per tutti. Incrocio pastore maremmano/asia centrale rappresenta esattamente quello che ci si può aspettare da un mix di queste razze. Purtroppo i primi proprietari non essendo a conoscenza di tutto ciò, non hanno improntato fin da subito una educazione adeguata e ora si trova in canile.Cerchiamo per lei adottanti che hanno già avuto esperienze con questo tipo di cani.

Asia ha 5 anni, è fiera e calma ma data la diffidenza di fondo nei confronti di chi non conosce si rende necessario un periodo di conoscenza possibilmente accompagnati da un educatore cinofilo. No bambini piccoli, no gatti. Da valutare bene la presenza di altri cani. Verrà data in adozione sterilizzata. Si trova in provincia di Vercelli. Tel. 335.1739075