Trasporti, una mamma preoccupata: "Bus stracolmi di ragazzi senza mascherine e distanziamento"

"Sono la mamma di un ragazzo che frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Sella”. Abitando a circa 30 Km. da Biella, alla fine delle lezioni mio figlio deve usufruire del servizio pubblico di trasporto (lavorando in zona, all’andata lo accompagno io).

La situazione all’uscita dalla scuola è questa: una moltitudine di ragazzi che si accalcano per salire sugli autobus che alla faccia delle aspettative, sono, come tutti gli anni, stracolmi di giovani costretti a rimanere in piedi.

Ora, se in precedenza la situazione poteva al massimo infastidire, non tanto per lo stare in piedi ma per il fatto che il costo del biglietto è tale per cui ci si aspetterebbe almeno di potersi sedere, quest’anno subentra una grandissima preoccupazione per la pandemia che stiamo vivendo.

La televisione e gli organi di informazione ci martellano di raccomandazioni su distanziamento sociale, uso della mascherina e igiene accurata al fine di proteggere noi e gli altri. E allora mi domando: ma proprio i ragazzi sono messi a rischio? Da madre mi preoccupa moltissimo.

La mia non vuole essere una critica, immagino non sia semplice gestire questa nuova situazione, però la salute dei nostri giovani deve venire prima di qualsiasi altra cosa. Pertanto mi auguro che nei prossimi giorni possiamo assistere ad un miglioramento nella gestione dei trasporti". Questa, la lettera firmata e giunta alla nostra redazione.