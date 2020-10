Sostenibilità a Benna e Cerrione "uniti sotto il segno dell'Agenda 2030"

I Comuni di Cerrione e di Benna, impegnati da anni nello sviluppo e nella diffusione di buone prassi quotidiane finalizzate alla sostenibilità, organizzano un workshop intitolato “Cerrione e Benna uniti sotto il segno dell’Agenda 2030”.

L’evento in programma per Venerdí 9 ottobre alle 21 presso il Salone Polivalente di Cerrione (Piazza Banino) rientra all’interno delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, promosso da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis). Il Festival è un’iniziativa a livello nazionale finalizzata alla sensibilizzazione e alla mobilitazione di cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e alla realizzazione di un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile.

L’evento proposto dai due comuni biellesi, sarà focalizzato su due Goals dell’Agenda: Goal 3 Salute e Benessere e 4 Istruzione di Qualità. Per il primo tema è previsto l’intervento di Alessandra Sitzia, Counselor e formatrice Gordon, sulla comunicazione efficace e i relativi risvolti positivi nelle relazioni tra individui attraverso la creazione di un clima relazionale salutare, soddisfacente e produttivo in ogni ambito.

Sul tema dell’Istruzione di qualità verrà presentato il caso della Big Picture Learning Italia come modello di innovazione educativa e didattica. Big Picture si propone di fornire gli strumenti necessari agli studenti per trovare la loro strada nel mondo motivandoli e formandoli ad un apprendimento continuo, così da diventare cittadini in grado di agire e assumersi responsabilità all’interno della propria comunità.

All’evento sarà possibile partecipare in presenza fino ad un massimo di 50 persone, o collegandosi al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/668125773.