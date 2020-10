Sanità in Valle Cervo, Delmastro annuncia: “Incontro Asl-Comuni per servizi e presidi su territorio”

“La difesa del territorio passa per la garanzia del mantenimento dei servizi che a loro volta garantiscono il ripopolamento delle nostre vallate. E il servizio, unito al presidio sanitario, è il primo da garantire”.

A ribadirlo in una nota stampa il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro che sottolinea come, in questa ottica, il Comune si “è già speso nel tempo, partendo dalla prenotazione e dal ritiro degli esami per il tramite del Comune per arrivare alle visite sulle unità mobili di Fondo Edo Tempia e LILT, sino alla serata informativa sul radon. Su questo solco si muove l'iniziativa di coinvolgere Asl e amministratori della Valle per ragionare insieme sulla possibilità di implementare i servizi sanitari sul territorio. La scelta della Valle Cervo non è casuale: una vallata che ha fortemente bisogno di implementare servizi e presidi sanitari”.

Da lì, la volontà di promuovere per il prossimo giovedì un incontro tra amministratori locali e il commissario Diego Poggio nella sede dell'Unione Montana della Valle del Cervo. “Nella speranza – conclude il sindaco - che dall'incontro si esca con nuove idee e prospettive”.