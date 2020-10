A Biella parte manutenzione da oltre 23mila euro per cartellonistica e segnaletica orizzontale

Durante le scorse ore l’amministrazione di Biella ha avviato un intervento volto al miglioramento della viabilità, ponendo l’attenzione su una serie di manutenzioni di cartellonistica e segnaletica orizzontale. I lavori dureranno una ventina di giorni e sono in carico alla ditta Segnaletica Novarese, con un impegno di spesa complessivo di 23.338 euro. Tra le priorità interventi di segnaletica stradale volti al miglioramento della sicurezza in alcune zone del territorio, in primis per le aree poste in prossimità degli edifici scolastici e di altri luoghi ad alta fruizione.

Nella giornata di ieri, ad esempio, si è proceduto al rifacimento della segnaletica orizzontale davanti alla sede centrale dell’IIS Quintino Sella. Focus anche sul rifacimento delle strisce pedonali e una serie di stalli disabili ormai sbiaditi. Il prossimo ordine di servizio comprende anche piccoli interventi e sostituzioni attese da tempo e spesso indicate dai cittadini. Per fare alcuni esempi: nuovi specchi da istituire in via Cavour (di fronte parcheggio ex Fila), in via della Vittoria e in via Guelpa. Previste anche le segnaletiche relative ai nuovi asfalti, come via Piacenza e via Case Sparse.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Si tratta di una prima trance di interventi, a cui dovranno far seguito ulteriori manutenzioni che i cittadini attendono da tempo. Spesso di tratta di mancanze annose, che ci siamo annotati e che man mano andremo a risolvere. Si è deciso in questa prima fase di dare priorità alla segnaletica nei pressi degli edifici scolastici, ma gli operai andranno anche a svolgere manutenzioni su cartellonistica e sugli stalli per disabili. Non riusciremo a risolvere tutte le mancanze, ma questo è un segnale concreto di attenzione”.