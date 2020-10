Pella annuncia: “Ministro Boccia conferma disponibilità a coinvolgere Parlamento e Autonomie su regionalismo differenziato"

“Stamattina la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha ripreso un percorso più volte iniziato e interrotto, con governi e maggioranze differenti, sospeso in questo 2020 per motivi evidentemente legati all’emergenza sanitaria. E lo ha ripreso in un contesto fortemente mutato e messo alla prova, anche e soprattutto dal punto di vista delle competenze e della sussidiarietà: mi auguro, in tal senso, che i due articoli della legge quadro illustrata oggi dal Ministro in audizione arrivino presto in Aula dove egli stesso ha assicurato massimo coinvolgimento dei gruppi politici di maggioranza e opposizione. Anche alla luce delle ingenti risorse messe a disposizione dal Recovery Fund che il nostro Paese dovrà dimostrare di saper spendere in maniera efficace”.

A parlare il capogruppo della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali Roberto Pella. “Sono soddisfatto – sottolinea il deputato biellese - che il Ministro abbia affermato di fare proprio il mio suggerimento e riproporre per la Fase 2, al momento della definizione delle proposte dirette a Regioni ed Enti locali, la formula della cabina di regia governo-enti territoriali sperimentata durante l'emergenza sanitaria. Una formula che consentirà una più ampia rappresentanza di tutti i livelli istituzionali e di tutte le sensibilità politiche in quanto a presidenti di Regione e di Provincia e sindaci”.