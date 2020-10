Parcheggi nuovo ospedale, Corradino: "La scelta a pagamento non mi piace. Perciò accolgo la mozione"

Durante la seduta del Consiglio comunale riunito nella giornata di ieri è stata approvata (con voto unanime) la mozione relativa al mantenimento gratuito dell’area di parcheggio del nuovo ospedale che insiste sul territorio del Comune di Biella.

A seguito di questo atto il sindaco Claudio Corradino dichiara quanto segue: “Ribadisco che la scelta del parcheggio del nuovo ospedale a pagamento non mi piace. Perciò accolgo la mozione perché la ritengo nell’interesse dei cittadini, nei dettagli di come è stata riformulata in sede di consiglio comunale, e affronterò un’azione politica e di confronto con la ditta che ha preso in gestione l’area al fine di proporre soluzioni alternative e mantenere gratuiti gli stalli che insistono sul territorio di Biella.

Voglio altresì precisare che non verrà però avviato alcun provvedimento di natura legale e quindi nessun onere per l’amministrazione, in quanto anche questa mozione è un provvedimento tardivo, eventuali azioni andavano svolte nei termini previsti anni addietro e ciò non è avvenuto per ragioni che non spettano al sottoscritto giustificare. La vicenda, in senso generale, ritengo che sia stata gestita male sin dall’origine.

Va sottolineato che stiamo inoltre parlando di un terreno che non è di proprietà comunale ma dell’Asl che ha redatto con il Comune di Ponderano una convenzione. Tuttavia, nel ruolo di primo cittadino, torno a sottolineare che mi impegnerò per aprire un tavolo di confronto sul tema”.