Biella, minuto di silenzio in ricordo di Squillario: non passa la mozione Pd di dimissioni di Moscarola e Gaggino

Nella giornata di ieri, martedì 29 settembre, il teatro Sociale Villani ha nuovamente ospitato il consiglio comunale di Biella per mantenere il distanziamento e il contenimento del Coronavirus.

In apertura di consiglio, l’assemblea ha dedicato un minuto di silenzio in ricordo dell’avvocato e sindaco emerito Luigi Squillario, recentemente scomparso. Sono state affrontate le 12 interrogazioni inserite all’ordine del giorno. Una è stata ritirata: quella con oggetto “Spettacoli circensi in città”. Mentre l’interrogazione con oggetto “Cda Seab” è stata rinviata alla prossima seduta. Dopo la comunicazione di deposito dei verbali della seduta precedente, è giunta all’assemblea una comunicazione in merito alle variazioni di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario.

Il punto 3 “bilancio d’esercizio 2020/2022, variazione di bilancio d’urgenza” è stato approvato con 20 voti favorevoli e 6 astenuti. Il punto 4 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei piano triennale dei lavori pubblici ha visto la proposta di deliberazione approvata con 27 sì e un astenuto. Passano con voto unanime i punti 5, 6 e 7 all’ordine del giorno, sulla programmazione territoriale, sulla conferma di Sonia Caronni a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e sullo scioglimento della convenzione di segreteria generale tra i comuni di Biella, Calliano, Monale, Moransengo e Tonengo. Ampio spazio nella seconda parte del consiglio per affrontare le mozioni in agenda. Ritirata quella contenente l’oggetto “Situazione lavori piscina Rivetti e lavoratori senza stipendio”.

Non passa invece la proposta sul “Fondo per le imprese e i costi della politica”. La mozione sul parcheggio del nuovo ospedale è approvata unanime. Mentre la mozione 7 sul tema “concessione a titolo gratuito di spazio per la discussione in modalità telematica delle tesi di laurea” viene emendata e successivamente approvata con voto unanime. La richiesta di dimissioni da parte del gruppo Pd del vicesindaco Moscarola e dell’assessore Gaggino non è stata approvata, con 22 contrari e 6 favorevoli. Restano da discutere due mozioni che saranno riproposte nella prossima seduta.