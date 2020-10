Lavanderia, imprescindibile anche nelle case più piccole

Una zona della casa da dedicare alla cura del bucato è necessario per evitare spiacevoli conseguenze. In primo luogo aiuta a tenere l’ambiente in ordine, destinando il giusto spazio alla cura dei capi d’abbigliamento e altri tessili di casa. Inoltre, deve essere un punto ben studiato per favorire la ventilazione interna ed evitare l’accumulo di umidità che porta alla formazione di macchie per colpa della condensa.

Anche nelle case più piccole è possibile ottenere buoni risultati facendo le giuste scelte d’arredo. Dagli elettrodomestici di piccole dimensioni, agli accorgimenti che permettono di sfruttare lo spazio per scopi diversi, ecco alcuni dei migliori trucchi per rendere la casa bellissima e funzionale.

Pensare out of the box

Per far apparire qualcosa che prima non c’era non serve saper fare trucchi di magia, ma cercare di vedere oltre i limiti imposti dalla consuetudine. Quindi nelle case in cui manca il secondo bagno di servizio, solitamente destinato alla lavanderia, sarà necessario ricavare lo spazio utile altrove. Sfruttando nicchie, qualche centimetro in più delle pareti e creando dei divisori, è possibile ricavare un angolo lavanderia facendosi venire le giuste idee.

Può capitare che lo spazio in più sia quello dell’odioso corridoio. Ormai quasi del tutto assente nelle nuove planimetrie, può capitare di ritrovarsi in casa questo spazio senza un motivo apparente. Se si è particolarmente fortunati e le dimensioni lo consentono, è possibile restringerne una parte e allestire una piccola lavanderia su uno dei lati, ritagliandone una parte con degli armadi realizzati su misura o delle finte pareti in cartongesso.

Anche un corridoio cieco, quindi che non finisce con una porta verso una stanza ma con un muro, potrebbe essere lo spazio adatto per la lavatrice. Di certo una soluzione più utile delle inevitabili mensole e quadri con cui si cerca di dare un senso alla parete spoglia.

In quale stanza collocare la lavanderia

Il modo migliore per realizzare un angolo da dedicare al bucato e agli accessori utili per la pulizia della casa è sfruttare l’allaccio dell’acqua già presente. La scelta, quindi si riduce drasticamente a due stanze: il bagno o la cucina.

Quando si usa l’unico bagno di casa per mettere la lavatrice è bene fare i conti con lo spazio disponibile. Oggi esistono diverse proposte che in pochissimo spazio offrono le stesse prestazioni della lavatrice standard. Fa il paio con l’asciugatrice slim anche questa di ridotte dimensioni ma indispensabile negli appartamenti in cui ci sono pochi punti per il ricambio d’aria ottimale.

Nella cucina potrebbe essere una buona idea suddividere lo spazio disponibile con delle finte pareti. In questo modo si evita che gli odori sprigionati in cottura, o i prodotti usati per la pulizia, contaminino a vicenda gli ambienti. Tra le soluzioni più strutturate e di certo impegnative sul piano economico, c’è quella di realizzare una nicchia all’interno dell’ambiente principale. Una finta anta di armadio può celare l’ambiente della lavanderia anche in poco meno di 120 cm di lunghezza e altrettanta larghezza.

Disporre gli accessori necessari

Per allestire una lavanderia funzionale non basta che ci siano i giusti elettrodomestici, è necessario che siano ben accessibili. Mensole e ripiani sono una buona idea per sfruttare lo spazio aereo, quindi per organizzare contenitori dove tenere tutto in ordine. Il vero guaio di un angolino di servizio ricavato dentro casa è di finire presto in balia del caos e dell’accumulo forsennato.

È una buona idea, anche per i più disordinati, predisporre un posto per ogni cosa in fase di progettazione dello spazio. Esistono tante soluzioni salvaspazio già pronte da copiare e che non comportano una grossa spesa. La più scontata è quella che prevede di compattare in un'unica sezione della parete l’asse da stiro, il ripiano per riporre il ferro da stiro e la presa cui collegarlo.

I ganci alla parete sono una vera salvezza quando si tratta di mettere via le scope o l’aspirapolvere. Anche se riesce a stare in piedi da sé, sarà utile avere un fermo cui ancorare i cavi e il tubo aspirante.

Detersivi, stracci, spugne e tutto quello che serve per tenere in ordine la casa, troveranno posto nella lavanderia se si sarà in grado di ricavare lo spazio sufficiente per riporli in maniera ordinata. Chi ha una casa molto piccola, potrà pensare di allestire delle postazioni per le pulizie rapide anche al di fuori della lavanderia. Se lo straccio per spolverare si trova già in prossimità delle superfici da ripulire, questo gesto diventerà presto automatico.