A Benna ritorna “Artisti al Castello”. A corredo la mostra "Benna com'era"

Come ogni anno, la prima domenica di ottobre (domenica 4 ottobre 2020) si svolgerà a Benna la manifestazione “Artisti al Castello”. E’ stato deciso di organizzarla sfruttando gli ampi spazi esterni del maniero bennese, che garantiscono la necessaria sicurezza e un opportuno distanziamento sociale per i visitatori, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in corso.

Anche l’orario di esposizione è stato esteso (dalle 10 alle 18.30) rispetto alle edizioni passate (solo pomeridiane) per facilitare una maggiore possibilità di visita, diluita nell’arco dell’intera giornata al fine di non creare - per quanto possibile - assembramenti di pubblico. Come negli scorsi anni non è previsto un costo di iscrizione per gli espositori. All’evento prenderanno parte numerosi artisti da tutto il territorio biellese (e non solo): pittori ma anche scultori, intarsiatori del legno e incisori.

Dichiara Giorgio Biollino, Vicesindaco del comune di Benna con delega alla Cultura e al Turismo: “Con questo evento vogliamo dare tutti insieme un segnale di normalizzazione della vita quotidiana delle nostre comunità. Dopo tanti mesi di rinunce e sacrifici torniamo, in sicurezza e con tutte le prudenze del caso, a rivivere momenti di condivisione, di espressione creativa e di identità del paese. Parecchi artisti sono rimasti stupiti dal fatto che abbiamo scelto di non rinviare l’edizione 2020 e hanno aderito con entusiasmo, interpretando al meglio la nostra volontà di ripartenza”. In caso di pioggia si prevede il rinvio dell’esposizione alla domenica successiva (domenica 11 ottobre 2020).

“BENNA COM’ERA” Quest’anno la manifestazione “Artisti al Castello” vedrà un’attiva partecipazione da parte dei volontari della biblioteca civica comunale, che organizzerà nella parte del loggiato rinascimentale del Castello una mostra intitolata “Benna com’era”.

Si tratta del frutto della ricerca di immagini, testimonianze, fotografie prese dagli album delle famiglie più radicate in paese, che raccontano Benna com’era qualche decennio or sono e, talvolta, anche prima. Il prezioso lavoro di raccolta e selezione è durato mesi e in questa occasione verrà presentata una prima parte significativa, che rientra in un progetto più ampio di riscoperta della storia della comunità.

A corredo della mostra fotografica saranno presenti alcuni mezzi agricoli (storici e più recenti) nonchè manichini con vestiti d’epoca. Verranno ricreati piccoli angoli di Benna com’era e saranno inoltre esposti anche oggetti che mostrano la vita dei nostri antenati. Piccole memorie e persino “perle d’ingegno” che ci ricordano chi eravamo e da dove veniamo. In caso di pioggia si prevede il rinvio dell’esposizione alla domenica successiva (domenica 11 ottobre 2020).