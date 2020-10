Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, c'è ancora tempo per visitarlo: proroga delle domeniche di apertura

L’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, situato a Cossato in frazione Castellengo, proroga le domeniche di apertura fino al 18 ottobre. Per chi non lo avesse ancora fatto o per chi volesse rivivere l’esperienza, sarà ancora possibile visitare l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge domenica 4, domenica 11 e domenica 18 ottobre, con orario 14.30 – 18.30.

Alice Berto e Davide Superbo accoglieranno i visitatori e li guideranno alla scoperta dell’Ecomuseo e delle realtà circostanti (Castello, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Riserva naturale della Baraggia). L’ingresso è libero e gratuito. Durante l’apertura il visitatore potrà effettuare la visita guidata gratuita della struttura che comprende: la sala espositiva, dove vengono proposte mostre a tema con materiali riguardanti la vita agreste, appartenenti alla collezione Bertola, nell’ottica di un approfondimento sulla civiltà rurale e sulla storia culturale e sociale dell’area cossatese e biellese; la sala di Cossato, dove i caratteri originali e distintivi della città sono descritti in forma narrativa con l’ausilio di documenti e immagini simbolici ed emblematici; la sala di Castellengo, ricca di documenti storici, immagini, mappe illustranti il sistema feudale modellato e dominato per secoli dai Frichignono.

Un lembo di medioevo signorile e contadino che si è conservato in gran parte immutato all’interno del moderno distretto industriale tessile; la sala Carri Agricoli, dove sono esposti, in forma permanente, i mezzi di trasporto in uso nelle campagne biellesi, parte della collezione Bertola, che documentano e raccontano aspetti illuminanti della civiltà rurale locale. Durante l’apertura, oltre alla visita guidata della struttura, verranno proposte una serie di attività in collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio.

La visita all’Ecomuseo verrà per esempio arricchita con la visita al Centro Visita del Parco naturale delle Baragge in collaborazione con l’Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Verranno organizzate,su richiesta, visite guidate alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e ai sui splendidi affreschi del De Bosis. Partendo dall’Ecomuseo il visitatore avrà anche la possibilità di scoprire il Castello di Castellengo, che si configura come l’edificio storicamente più rilevante di tutta l’area. Costruito a partire dal X secolo, il castello subì diverse trasformazioni ed ampliamenti e numerose famiglie si susseguirono nella proprietà; tra queste i Frichignono ne furono proprietari dal Quattrocento alla fine dell'Ottocento. Nel 1990 gli attuali proprietari ne iniziarono un attento restauro conservativo che ha riaperto l'edificio al pubblico. Nelle cantine del castello ha sede l'azienda vinicola Centovigne.

Il Castello è sempre aperto a visite di gruppo o individuali previa prenotazione presso la proprietà (per info consultare il sito web www.castellengo.it). Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato: Tel. 015/9893505-504 E-mail: cultura@comune.cossato.bi.it Sito: www.ecomuseocossato.it