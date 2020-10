Sagliano Micca immortalata negli scatti dei fotografi per il calendario 2021

Un concorso fotografico per creare un calendario che valorizzi la bellezza del comune di Sagliano Micca. Questa l'iniziativa promossa dalla Pro Loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha indetto un concorso dal titolo “Sagliano, il mio Paese”. Scatti e immagini andranno a formare il calendario per l'anno 2021 rispecchiando così il sentire di chi vive e ama Sagliano Micca.

Le iscrizioni sono aperte e si potrà inviare la propria candidatura all'indirizzo email prolocosagliano@libero.it entro il 18 ottobre. Dopo tale data, a seconda del numero di iscritti, la Pro Loco deciderà se proseguire con il concorso o valutare altre vie per la realizzazione del calendario. Ci sarà comunque ancora fino al 15 novembre per trovare l'attimo perfetto. Il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook della Pro Loco di Sagliano Micca.