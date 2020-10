Rai torna a Candelo, riprese al Ricetto. Sindaco: “Altro importante momento di promozione nazionale”

La Rai torna di nuovo al Ricetto di Candelo. Ad annunciare la notizia sui social il sindaco Paolo Gelone: “Questa volta Rai1 con Linea Verde Life, un altro importante momento di promozione nazionale. Sarà in onda la prossima settimana. Con queste iniziative non solo promuoviamo la destinazione, ad emergere è sempre la bellezza del borgo, ma anche se possibile cerchiamo di incentivare artisti e botteghe ad aprire sempre più spesso, come con merito alcuni già fanno da tempo, e li ringrazio. Stiamo parallelamente portando avanti iniziative a loro specificatamente dedicate, tra cui un photobook che, dopo una seconda sessione di foto che faremo a breve, saremo felici di promuovere. Un impegno a 360° che speriamo continui a dare i suoi frutti, a vantaggio di tutti e del paese. Cerchiamo di essere positivi e propositivi: mai come in questi mesi Candelo è al centro di azioni di valore nazionale, per un 2021 con il Ricetto protagonista del turismo e della cultura”.