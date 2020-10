AISM Biella, ecco i vincitori di “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla”

Come indicavano i biglietti della lotteria “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla”, organizzata da A.I.S.M., sezione di di Biella, l'estrazione avrebbe dovuto svolgersi il 23 maggio scorso.

Invece, a causa dell'emergenza sanitaria, tutto rimandato a sabato scorso, 26 settembre, alle 15, presso la sede di Biella in Via Piave 11/C. "Sono stati venduti un totale di 23.871 biglietti, - dichiara AISM Biella - ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione, in particolare: Uvet Retail Srl Agenzia Piazza Adua, Gioielleria Valdani Via Italia 8, Ristorante Bossola, Di Leo Franco Pneumatici, Agenzia Pierrot Viaggi, Fratelli Piacenza, Lanificio E. Zegna, Ottica Longhi, Parafarmacia I Giardini e Botalla Editore".

Ecco i biglietti fortunati con i relativi premi.

1° Soggiorno di 3 notti con volo e hotel per 2 persone in una capitale europea N. 25.092; 2° Gioiello del valore di € 600 N. 8.812; 3° Tablet Huawei mediapad 3 N. 6.472; 4° Pranzo per due ristorante Bossola N. 12.432; 5° Servizio gomme o acquisto di € 100 N. 29.985; 6° Entrata per una o due persone a scelta in 100 spa selezionate N. 20.151; il 7°e l’8° Sciarpa Cashmere N. 22.177 – 9.130; dal 9° al 16° Sciarpa Lana N. 29.051 – 34.567 – 27.038 – 8.124 – 21.963 – 31.002 – 29.786 – 33.684; 17° sciarpa lana/seta N. 24.800; 18° Occhiali da sole N. 9.552 ; 19° Batteria di pentole N. 23.556; 20° Copriletto 2 piazze N. 3.499; 21° Pentola wok N. 31.233; 22° Vaporiera Optima N. 8.932; 23° Griglia da tavola Cuoki Ariete N. 3.784; dal 24°al 26° Tostapane Brandani N. 9.855 – 18.765 – 17.254; 27° Bilancia da cucina Guzzini N. 33; 28° Smart watch Iwotto N. 8.097; N. 29° Servizio completo da whisky N. 14.546; 30° Gioiello Breil N. 2.909; 31° Sgabello multiuso N. 18.628; 32° Salvadivano sogni reale N. 153; 33° Pentola tefan emotion N. 23.089; 34° Bambo grill Must chef N. 34.452; 35° Bidone aspiratutto master N. 7.544; 36° Set 5 coltelli con base Guzzini N. 2.438; 37° Bilancia diagnostica N. 14.895; dal 38° al 44° Trolley N. 12.369 – 22.771 – 3.383 – 11.174 – 8.143 – 13.134 – 15.623; 45° Orologio Pierre Bonnet N. 19.985; dal 46° al 48° Massaggiatore spalle Jocca N. 34.604 – 34.086 – 15.698; 49° Juice extractor N. 29.976; 50° Copridivano N. 28.052; 51° e 52° Pentola pressione Pressure cook N. 34.750 – 20.883; 53° Lavagna rana – Brandan N. 20.725; 54° Set pasta 4 pezzi N. 8.877; dal 55° al 57° Pentola multiuso diamante pastabella N. 14.696 – 1.325 – 27.505; 58° Set 6 tazzine da caffè N. 15.648; 59° e 60° Set 3 ciotole – must chef N. 33.150 – 22.050; 61° Frullatore a immersione con accessori N. 3.650; 62° Set contenitori per alimenti 7 pezzi – Daily fresh N. 10.096; dal 63° al 66° Set trucco – Deborah Milano N. 4.074 – 20.884 – 4.338 – 31.111; dal 67° al 69° Centrifuga spin serw snips N. 20.105 - 99 – 14.070; 70° Porta torte snips N. 24.931; dal 71° al 74° Libro N. 6.088 - 512 – 10.563 – 14.491.

"Ringraziamo tutti gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso il loro negozio/attività, - aggiunge AISM Biella - soprattutto durante questo difficile periodo, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori! I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 30/11/2020 negli orari di apertura sede: lunedì-venerdì ore 9-13"