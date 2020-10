La tristezza di un bimbo ipoacusico per non aver più la sua insegnante di sostegno. Mamma scrive a Azzolina

Una toccante lettera, scritta con il cuore, è giunta alla nostra redazione e inviata al ministro Azzolina. Si tratta di un bambino di 8 anni affetto da una difficoltà comportamentale, tale da aver bisogno di insegnanti di sostegno. E proprio su questo delicato tema, tratta la missiva. Ecco il testo integrale.

"Cara On. Lucia Azzolina, sono la semplice mamma di un bambino ipoacusico bilaterale dalla nascita. Si chiama L.E., frequenta la Scuola Primaria XXV Aprile di Biella-Chiavazza, dove si è recata in visita prima che l’anno scolastico iniziasse. É un’ottima scuola, i miei due figli si trovano molto bene e abbiamo due gruppi di insegnanti meravigliosi. Detto questo mio figlio L.E. è supportato, fin dalla scuola dell’infanzia, dall’insegnante e dall’educatrice di sostegno.

Fortunatamente non ha problemi a livello cognitivo ma abbiamo qualche difficoltà nella gestione delle emozioni e del comportamento e proprio per questo abbiamo attivato tramite la neuropsichiatria una serie di sedute di psicomotricità alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca. Dalla prima elementare ha avuto la stessa insegnante di sostegno che sinceramente, speravamo avesse anche quest’anno. Innanzitutto per la continuità dell’insegnante e in secondo luogo per il rapporto umano e di fantastica collaborazione tra la nostra famiglia e la scuola.

L.E. si trova benissimo e il fatto di dover cambiare insegnante lo ha destabilizzato parecchio, tenendo anche presente il periodo di lockdown dove il rapporto scuola-famiglia è stato molto importante. Ha sofferto molto questo distacco e questo cambiamento lo vive come una perdita e dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme per cercare di non peggiorare le cose, ci ritroviamo a dover ricominciare tutto dall’inizio perché, senza alcun dubbio rispetto alla validità delle nuove insegnanti, della continuità non è stato tenuto conto.

Non voglio assolutamente sostituirmi alle istituzioni ma mi permetta, da madre, di esigerlo per mio figlio che, a 8 anni, mi dice “mamma sono tanto triste…spero tanto che lo Stato decida di mandarla di nuovo da me…non so se ce la farò a essere forte…”.

Mi creda è davvero uno strazio. Certo, è vero che spesso anche i cambiamenti possono essere positivi ma credo che siano ancora piccoli per comprendere queste decisioni. Mi rendo conto che in questi mesi, come si può constatare ogni giorno, sono stati più coscienziosi loro di noi adulti. Meritano di avere una scuola che gli garantisca continuità, istruzione e per quanto possibile, socializzazione e condivisione, anche di emozioni e sentimenti.

La scuola serve anche a questo, a permetterci di confrontarci nella società. Credo fermamente nella Scuola Pubblica, personalmente ne ho cambiate molte di scuole e mi creda, mai come adesso credo che avere le stesse insegnanti sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un bambino.

Forse questa lettera verrà cestinata ma da mamma ho il dovere di esprimere il mio dissenso su come è stata gestita questa situazione. Sono una di quelle persone che ha guardato con ammirazione alla Sua gestione di questo periodo, non è stato facile per nessuno e sfido chiunque a gestire una situazione tanto improvvisa. Mi permetta però di dissentire sul discorso continuità e insegnamento, fondamentale per i bambini, soprattutto considerati i mesi di blocco totale. Cordialmente. La mamma di L.E.".