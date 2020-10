Cambia la viabilità tra Vigliano e Candelo, ecco quando

Cambia la viabilità tra i comuni di Vigliano Biellese e Candelo. Dagli uffici comunali è giunta la notizia che venerdì 2 e lunedì 5 ottobre sarà chiusa al traffico via Cerventi a causa di una serie di lavori. Si tratta della strada a senso unico sulla quale confluisce il traffico in entrata da Vigliano e dalla Superstrada. Pertanto per raggiungere Candelo sarà necessario passare da Biella. Resta invece garantito il collegamento inverso, in uscita da Candelo, direzione Vigliano e Superstrada.