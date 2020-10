Al Santuario di Graglia si prega per la pace: ospiti da tutto il mondo

Dopo aver sancito il gemellaggio con Loreto, il Santuario di Graglia si appresta a vivere un'altra giornata storica: domenica 4 ottobre tutte le religioni si incontreranno in Valle Elvo per prendere parte alla Giornata della Fratellanza e della Pace.

Un incontro di dialogo e di preghiera per la Pace al quale prenderanno parte religiosi di tutte le tradizioni e laici rappresentanti di numerose istituzioni religiose nazionali e internazionali. La giornata inizierà alle 10.30 con la Santa Messa che vedrà presenti i rappresentanti delle diverse religioni che avranno uno spazio nella navata di sinistra della chiesa. Al termine della messa i religiosi e il pubblico escono sul sagrato per saluti e fotografie di rito. In caso di maltempo si starà in chiesa.

Dopo il pranzo e la benedizione del cibo, effettuata dal vescovo di Biella, sarà il momento della pace, con inizio alle 15, dove il pubblico affluirà in chiesa e subito dopo i religiosi dall'ingresso principale. I relatori prenderanno posto nel presbiterio davanti all'altare e condivideranno una breve riflessione. Parteciperanno il cardinale Fitzgerald, fratel Guido della Comunità di Bose, il vescovo di Biella Farinella, il rettore di Graglia Zampa, il Lama Paljin e molti altri. Ma l'elenco continuerà ad allungarsi in vista della giornata di domenica.