A Rosalia “Lia” Anselmi, l’ultimo ringraziamento di Anpi

Le vicende della vita a volte non ci consentono di stare vicino come vorremmo alle persone che hanno tracciato la strada della democrazia, che noi percorriamo spesso inconsapevoli di quanto sia costato realizzarla.Non ho conosciuto personalmente, purtroppo, Lia, quindi non ho mai avuto mai modo di chiederglielo, ma credo che lei come tante altre combattenti avesse il dubbio che tutto quello che ha fatto per riportare la Libertà in Italia sia stato inutile.

Anche noi abbiamo tanti di questi dubbi, ma abbiamo anche una certezza: che se non ci fossero state persone come Lia questo paese sarebbe stato sicuramente peggiore, e senza la Costituzione che hanno scritto loro sulle montagne, nelle prigioni, in bici, saremmo in balìa di quel fascismo che anche se cambia aspetto rimane sostanzialmente lo stesso.

Abbiamo tutti un compito difficile davanti e dentro di noi: trovare il vaccino contro il contagio che ha sconvolto la nostra vita quotidana, ma più importante ancora sarà realizzare quello contro l’egoismo, contro la mercificazione di ogni rapporto umano, contro il prevalere della finanza sui diritti, contro il razzismo mai sconfitto. La Costituzione in questo senso ci dovrà essere il faro che ci guida, e non purtroppo il bersaglio di tanti apprendisti statisti che la usano per scopi puramente elettorali.

In te ringraziamo tutte le persone che hanno tenuta accesa la luce ed aperta la porta nella lunga notte di venti mesi della Resistenza, permettendo a questo paese, da vent’anni sotto la dittatura, e poi trascinato in una guerra stupida ed inutile come tutte le guerre, di non perdersi, e di ritrovare la strada della Democrazia. Non è facile essere fedeli giorno per giorno, ora per ora, e per tanto tempo ai valori della libertà e della umanità, ma tu ci sei riuscita ed hai speso bene il tuo tempo. Grazie per averci regalato il nostro. Grazie Lia, addio.