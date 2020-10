Sulle tracce del cervo, il Covid non ferma le escursioni in Valsessera

Il covid non ferma “Sulle tracce del cervo in Valsessera”, escursione serale guidata e proposta dall'associazione sportiva La Bufarola, in programma venerdì 2 ottobre. Un'esperienza suggestiva che darà la possibilità a chiunque di ascoltare il bramito del cervo lungo le vallate biellesi. Un raro istante di bellezza che potrà essere pienamente vissuto nei boschi della Valsessera.

Il ritrovo è al Bocchetto Sessera, alle 16, e terminerà alle 20 circa. Si consiglia un equipaggiamento formato da: zainetto, giacca a vento, maglione, scarponcini, pila frontale, binocolo. Seguirà la cena, per chi desidera unirsi, al Rifugio Piana del Ponte. Per info e prenotazioni entro il 30 settembre: 366. 7335444 o 348.3166042. L'attività si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19.