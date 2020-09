Tennis, al Challenger Biella il derby azzurro va all'idolo di casa Stefano Napolitano FOTOGALLERY

Alla fine della lotta, durata oltre 2 ore, spunta la racchetta di Stefano Napolitano. Il biellese avanza al Challenger Biella dopo la vittoria in due set (6-4, 6-3) contro l'altro azzurro e numero 5 del tabellone principale, Paolo Lorenzi .

Una vittoria fortemente cercata e voluta da Napolitano che giocando in casa estrae dal cilindro una bella battuta condita da tre ace. Due set interpretati nella giusta maniera e molto simili nel punteggio, con il biellese avanti 5-2 in entrambi.

Nel primo il ritorno di Lorenzi che costringe il biellese a giocarsi tre set point prima di piazzare il 6-4. Poi al terzo e sesto gioco del secondo set, Napolitano piazza i break decisivi per il 6-3 finale.

In mattinata intanto nessun problema per il numero 2 del tabellone, l'australiano O'Connell che si sbarazza 6-4, 6-2 dell'indiano Ramanathan. Peccato per l'altro tennista di casa, impegnato al torneo, Gabriele Felline. Il giovanissimo riesce a strappare un gioco (0-6, 1-6) al forte francese Muller.

Fuori un'altra testa di serie, la numero 8, Varillas sconfitto in tre set (6-2, 6-7, 6-7) dallo spagnolo Alcaraz. L'italiano Arnaboldi si ferma contro l'argentino Collarini con il punteggio di 2-6, 6-4, 2-6.