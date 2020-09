Rally & Co, grandi appuntamenti in pista per il prossimo weekend

Grande impegno il prossimo weekend per la scuderia biellese Rally & Co. Nella repubblica di San Marino andrà in scena per la 18^edizione Rallylegend, una delle manifestazioni motoristiche più famose a livello europeo alla quale partecipano ogni anno nomi famosi del rallysmo mondiale quest'anno capitanati da Ari Vatanen, Miki Biasion, Francois Delecour affiancati da Ken Block e dai campioni italiani Cunico Travaglia e Piero Longhi.

Con i colori della scuderia ponzonese tra le Legend star con il numero 11 ci saranno con la Ford Escort Cosworth vincitrice del Rally di Montecarlo 1994 Maurizio Stasia affiancato da Claudio Cappio mentre nella gara prenderanno il via Marco Bertinotti funambolo di Ponzone affiancato in questa occasione (al rientro dopo qualche anno) dalla moglie Barbara Ravelli sulla spettacolare Opel Manta Gte.

Nel Rally del Rubinetto sul Lago d'Orta invece al via Pelgantini /Metaldi (Renault Clio) Pelgantini /Rizzato (Peugeot 208) e ben 6 Bmw 318 is partecipanti all'omonimo trofeo con gli equipaggi Costa/D'Elia Alfano/Spagnoli Bignardi/D'herin Ardigo'/Ramella Lamanna/Bruno e Fortunati/Di Novi.