Esordio per le RSgirls al Trofeo Rhythmic School, finalmente si torna in pedana

E dopo tanta attesa…venne il momento! Sabato, dopo oltre sei mesi dalla sospensione delle gare di ogni ordine e grado, la Rhythmic School ha organizzato presso il palazzetto dello sport di Candelo la prima manifestazione di ginnastica Ritmica sul territorio regionale andata in scena dopo il lockdown,. Sono scese in pedana, in un incontro amichevole, al fine di provare gli esercizi di fronte ad una giuria vera e di riassaporare il clima gara, una cinquantina di ginnaste in rappresentanza, oltre che dell’associazione di casa, della Ginnastica Concordia di Chivasso e della Polisportiva Casati di Arcore.

Test importante che le atlete hanno affrontato con serietà e grande determinazione ben consce che fra qualche giorno prenderanno il via le gare ufficiali e pertanto occorrerà essere pronte per dimostrare ognuna la propria capacità ed il proprio valore. Il test è stato propedeutico non solo per la atlete ma anche e soprattutto allo staff organizzativo della Rhythmic School per verificare la possibilità di realizzare alcune idee innovative e di testarne la loro affidabilità; in quanto nelle prossime settimane lo staff RS sarà chiamato ad organizzare ben tre gare federali.

I protocolli stabiliti per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 emanati dai vari DPCM e dalla FGI impongono procedure che sconvolgono il modo conosciuto di organizzare tali tipologie di manifestazioni nel rispetto, assolutamente prioritario, della salute e della sicurezza di tutte le persone coinvolte a vario titolo (atlete, allenatrici, giudici, dirigenti…) nell’organizzazione di tali eventi. Lo staff organizzativo della società candelese, oltre a quanto richiesto dagli organi competenti: visite mediche, sanificazione, manifestazione a porte chiuse, autodichiarazione, rilevamento della temperatura, igienizzazione, gestione dei percorsi di entrata ed uscita, gestione degli spazi individuali, distanziamento, pianificazione dei tempi di ingresso, di allenamento e di gara, uso di calzature esclusivo all’interno della struttura, obbligo della mascherina negli spostamenti, gestione dell’ auto premiazione, ecc… funzionali alla salvaguardia della salute dei partecipanti; ha cercato anche di pensare agli accompagnatori ed alle persone a cui non è permesso entrare nei palazzetti o nei luoghi di gara.

Sono state pertanto pensate e varate dal consiglio direttivo della Rhythmic School due nuove iniziative: la ripresa con trasmissione diretta su Facebook degli esercizi delle ginnaste in gara e l’organizzazione di un tour turistico culturale per gli accompagnatori delle atlete. “Entrambe le iniziative hanno riscosso grande successo – afferma il presidente Carlo Vineis – migliaia sono stati gli accessi per vedere le ginnaste in azione in diretta ed una trentina di persone hanno partecipato alla visita guidata al borgo storico del ricetto di Candelo. Inoltre, posso affermare con soddisfazione che il nostro staff ha superato a pieni voti la gestione dell’organizzazione con tutte le prescrizioni necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti”.

“Ciliegina sulla torta – conclude il presidente – l’ inizio della collaborazione con il supermercato CONAD di Candelo che ha fornito il gradito premio di partecipazione a tutte le ginnaste ed alle giudici e che sarà foriero di una prossima interessantissima iniziativa che vedrà coinvolte tutte le famiglie delle iscritte alla Rhythmic School”.