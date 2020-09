Biella Corse, ancora sul podio al 37° Città di Orbassano con De Tomasi-Bernardi

Continua la cavalcata dell’equipaggio Biella Corse De Tommaso-Bernardi verso la conquista del loro secondo titolo consecutivo nell’IRCup. Questo fine settimana, infatti, al 37° Rally Città di Bassano (seconda prova a coefficiente 1,5 dell'International Rally Cup 2020) Damiano De Tommaso e Patrick Bernardi, con la loro Skoda Fabia R5 si sono infatti piazzati al secondo posto assoluto, vincendo la classifica di gruppo R e della classe R/R5 e incrementando così il loro vantaggio nell’assoluta del campionato.

“Siamo decisamente soddisfatti” ha commentato al termine il “team manager” Biella Corse, Alberto Negri. “Speravamo di conquistare, come già nel 2019, anche la vittoria assoluta ma di fronte a piloti forti e alla guida di macchine superiori come sono le WRC … un risultato così è di assoluto rilievo! E Damiano e Patrick hanno ben presente che l’obbiettivo di stagione è l’IRCup, come a suo tempo annunciato. Ora ci giocheremo il tutto per tutto all’Appennino Reggiano, gara a coefficiente 2,0 (quindi decisiva!) che, dopo i continui “rinvii covid” di quest’anno, è stata messa a calendario a fine stagione, per la precisione sabato 12 e domenica 13 dicembre”.

Al “Città di Bassano” era presente anche un altro equipaggio Biella Corse, Fabrizio Guerra e Ruggero Salinetti che, con la loro Skoda Fabia Evo R5, hanno chiuso al 13° posto assoluto, decimi di gruppo R e della classe R/R5. “La loro, come ho ricordato più volte, era una “gara di allenamento” in vista del 67° Rally di Sanremo, gara del Campionato Italiano Rally che si corre il prossimo fine settimana, dall’1 al 3 ottobre. Qui è andata bene e quindi, per quanto riguarda la Liguria, siamo fiduciosi”.

Il prossimo sarà un weekend impegnativo per la Biella Corse. Oltre al Sanremo la scuderia sarà anche al via del 27° Rally del Rubinetto che si correrà a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara nei giorni 3 e 4 ottobre. In gara Pier Tasinato ed Elena Giovenale, su Skoda Fabia R5, e Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba, su Peugeot 306 RS 2.0.