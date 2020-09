Roberto Pella (FI): "Congratulazioni e buon lavoro a Giovanni Vietti neo-presidente industriali biellesi"

"Voglio inviare le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo-eletto presidente dell'UIB, Unione Industriali Biellese, Giovanni Vietti, il quale succede a Carlo Piacenza che ringrazio per tutto il grande e proficuo lavoro svolto durante il suo mandato e per l'impegno profuso alla guida dell'Unione -commenta l'On. Pella all'indomani della nuova nomina del Presidente da parte dell'Assemblea-. Concordo perfettamente con le sue prime dichiarazioni in cui afferma che Biella e il suo territorio possono ambire a rappresentare nuovamente un punto di riferimento per l'industria, un comparto ad altissimo valore internazionale - in termini sia di export sia di identità e made in se si parla di tessile, ad esempio - ma oggi simbolo anche di sostenibilità e attenzione alla persona e all'ambiente".

"Si è appena conclusa la settimana della moda che, con coraggio e tenacia, Milano, e l'Italia tutta, è riuscita a organizzare e a rendere un successo, anche grazie all'impegno e alle risorse ottenute da Forza Italia in sede di approvazione del Dl rilancio -conclude Pella- Nuove iniziative si profilano per il futuro, in un'ottica di proiezione internazionale e di modernizzazione tecnologica e del benessere aziendale. Fondamentale sarà disporre di risorse, umane ed economiche, e di infrastrutture, fisiche e digitali, per mettere in campo e sprigionare tutta la potenzialità del territorio che oggi proviene anche dalle più giovani generazioni di imprenditori. Ho chiesto, per questa ragione, al Ministro titolare dell'Export, l'On. Luigi di Maio, da cui già ho avuto riscontro positivo, di poterci incontrare per illustrare un piano di rilancio e di cambiamento del territorio che dia concretezza a una visione competitiva, moderna e sostenibile".