Franco Berrino ospite speciale a Tenuta Castello per la conferenza “Il Re dei cibi: il Riso Integrale”

Domenica 18 ottobre, presso l'Azienda Agricola vercellese Tenuta Castello, si dedicherà un’intera giornata al Riso Integrale e alla cucina salutare con una conferenza conclusiva tenuta dal Dottor Franco Berrino.

L’evento si terrà nel magico contesto del Castello di Desana, sede storica della Tenuta Castello, da generazioni specializzata nella coltivazione di riso biologico di alta qualità. L’azienda, negli anni, ha consolidato nuove tecniche di coltivazione biologica all’avanguardia (come la pacciamatura verde) e acquista esclusivamente sementi certificate ENSE per la produzione di Carnaroli Classico, ovvero in purezza al 100%. È proprio sul concetto di qualità che ruota l'intera giornata: la qualità delle materie prime, la qualità di questo stile di vita e di questo tipo di alimentazione.

La Grande Via ed il Dottor Berrino illustreranno un concetto di cucina nuovo ma allo stesso tempo antichissimo: l'uso di cibi appartenenti ad un ambiente Mediterraneo, cucinati con estrema semplicità e naturalezza, tutte le proprietà dei quali sono sapientemente combinate per creare la più potente medicina per anima e corpo.

L'evento avrà inizio alle ore 10 con la scuola di cucina: le due cuoche de La Grande Via insegneranno come maneggiare uno degli ingredienti chiave della cucina macro-mediterranea: il Riso, specialmente integrale, mostrandone i possibili utilizzi, tempi e modalità di cottura, sottolineandone le rispettive proprietà nutritive e proponendo varie ricette. A seguire, un light lunch con numerosi assaggi a base di riso Carnaroli Classico Biologico Tenuta Castello, utilizzato in modo molto versatile dallo chef Pietro Calcagno del ristorante La Lira di Biella, insieme alle cuoche de La Grande Via.

Infine, alle ore 15,30, avrà luogo la conferenza del Dottor Franco Berrino, medico epidemiologo ed esperto di nutrizione, che parlerà dei numerosi benefici del riso integrale all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata.

Le iscrizioni per la giornata sono aperte ed i biglietti disponibili su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-re-dei-cibi-il-riso-integrale-121201463841



Per assistenza nell’acquisto dei biglietti online, telefonare al numero 375 5983966.

Ulteriori informazioni sul sito della Tenuta Castello o sull’Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/333072114628267/