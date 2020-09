Rinviato lo spettacolo "35 anni del Processo del Baby"

Ci spiace comunicare il rinvio a data da destinarsi dello spettacolo “35 ANNI DEL PROCESSO DEL BABI”, purtroppo abbiamo atteso quanto possibile… ottimisti nel pensare che la situazione dell’emergenza potesse terminare. Cosi’ non è stato.

La volontà insieme al gruppo di teatro guidato da Beppe Pellitteri rimane quello di mettere in scena lo spettacolo quanto prima, ma pensiamo sia giusto per chi fosse in possesso del biglietto di scegliere se tornare in possesso di quanto speso (al netto dei costi della prevendita) oppure attendere fino al 21 marzo 2021 ultima data possibile entro l’anno solare, qualora la situazione fosse sbloccata, e poi in ogni caso se non sarà realizzato di essere rimborsati del dovuto.

Per richiedere il rimborso del biglietto sarà sufficiente inviare una mail a proloco.biella@gmail.com indicando il nome, il numero dei biglietti e l’ Iban di accredito per il bonifico oppure contattare il numero 3288248937.