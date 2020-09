Giardino Botanico di Oropa: una giornata dedicata a natura e scienza

Le prime due domeniche di ottobre (4 e 11) il Giardino Botanico ha previsto l’apertura straordinaria per l’osservazione del Foliage (orario 10:00 – 18:00): come ormai da oltre 10 anni la conclusione delle attività stagionali del Giardino Botanico di Oropa è affidata all’evento che celebra l’autunno ed i suoi colori. Anche il Geosito del Monte Mucrone chiude domenica 11 ottobre la sua offerta al pubblico generico, così si è pensato di unire le due occasioni e dedicare la giornata a scienza e natura: tra geologia, botanica e gli splendidi scorci paesaggistici che solo questo periodo sa regalare a chi visita la Conca di Oropa.

Queste attività come molte altre, quest’anno sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Scienza100/Scienza100.htm) di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore che permette di offrire questi servi al pubblico in gran parte gratuitamente. Il progetto si prefigge di valorizzare le collezioni naturalistiche del Giardino Botanico di Oropa (piante vive, in particolare, ma anche i nuovi campioni di erbario appartenenti a briofite e licheni) e le collezioni storiche del Santuario da esso custodite, senza dimenticare lo straordinario ruolo dell’Osservatorio Meteosismico del Santuario.

Attraverso la gestione e la valorizzazione, effettuati con azioni concrete sul territorio ed interventi conservativi sui patrimoni culturali e naturalistici, il progetto, utilizzando anche nuove tecnologie e metodi di “citizen science” (scienza per i cittadini) per farli conoscere e divulgarne l’importanza. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Ricordiamo che dal 26 settembre è possibile partecipare anche al MUCRONE DAYS CONTEST: concorso fotografico che, in attesa dell’edizione 2021, per mantenere alto l’interesse alla Conca di Oropa l’Assessorato al Turismo e alla Montagna della Città di Biella, l’APD Pietro Micca e il Tavolo della Montagna coordinato dal Comune di Biella hanno promosso. Il contest fotografico vedrà assoluta protagonista la Conca di Oropa, è aperto a tutti e gratuito, e prevederà una lunga serie di riconoscimenti per gli scatti fotografici più apprezzati (info sulla pagina social dell’evento: faceboo.com/@mucronedays).

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 11 OTTOBRE

ore 10:30: salita in Funivia al Geosito per visita guidata ed escursione alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che permetterà ai partecipanti di saperne di più sull’origine delle Alpi.

ore 15:00: visita al Giardino Botanico e, a seguire, escursione breve nella parte bassa nella Conca per osservare da vicino il fenomeno del Fall-Foliage.

Termine delle attività: ore 17:00 circa

Numero massimo di partecipanti: 12. E’ possibile iscriversi ad una sola attività. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente, telefonicamente (015.2523058) o attraverso il modulo online a cui si accede attraverso il sito del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it).

Attività gratuite adatte a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Costi Giardino Botanico per chi non utilizza la Funivia: € 6,50 Intero - € 5,00 Ridotto. Informazioni e prenotazioni: WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.itSocial: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa (I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico).