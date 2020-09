Vigliano, Villa Era apre le porte ad una mostra di artisti contemporanei

Mendes Wood DM è lieta di annunciare la sua prima mostra in Italia di Cristina Canale, Vojtech Kovarík, Brice Guilbert e Paulo Nazareth a Villa Era, una dimora neoclassica del XIX secolo ubicata nella campagna biellese tra Milano e Torino.

Dal 28 settembre al 15 novembre 2020, la mostra darà ai visitatori l'opportunità di confrontarsi con il lavoro di tre artisti contemporanei in una location unica, lontana dal tradizionale concetto di white-cube di una galleria d'arte urbana.

Uno degli effetti della recente pandemia è stato quello di costringere una parte crescente della nostra società urbanizzata a guardare fuori dalla città, alla campagna, per respirare e ispirarsi, e per immaginare nuove priorità, nuovi modi di lavorare e la possibilità di una vita vissuta a un ritmo più lento di quello che, fino a poco tempo fa, era considerato la norma. Queste idee erano già così diffuse che il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, il 20 febbraio di quest'anno, ha inaugurato la mostra Countryside, The Future a cura di Rem Koolhaas, chiusa poco dopo a causa della pandemia. Tuttavia, il suo messaggio sull'importanza di reinventare la campagna risuona ancora più potente ora, dopo mesi di reclusione senza precedenti per molti di noi.

In linea con questo concetto, e riflettendo i profondi cambiamenti che hanno attraversato il mondo dell'arte quest'anno, lo scopo di queste mostre è rallentare il ritmo tradizionale con cui viviamo l'arte e presentarla in un contesto bucolico che favorisce un maggiore coinvolgimento e la contemplazione. Le opere saranno esposte al piano terra e al primo piano della Villa, creando un'esperienza immersiva su larga scala che fonde l'arte contemporanea con l'architettura e il paesaggio italiano del XIX secolo. Le mostre sono visitabili solo su appuntamento.

Per informazioni www.mendeswooddm.com