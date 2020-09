A Candelo arriva il cinema drive-in per bambini a bordo di macchine giocattolo

Quali sono gli ingredienti-chiave di una serata al cinema drive-in? Il grande schermo, senza dubbio, e le auto parcheggiate davanti. Se la serata però è dedicata ai bambini, le macchine si costruiscono da zero, con scatole di cartone e materiale di riciclo.

E la festa comincia ancora prima del primo fotogramma del film. L'appuntamento, per sabato 3 ottobre, è al Trovatempo di Candelo (in via IV Novembre 17) che ospiterà l'iniziativa firmata dalla cooperativa sociale Tantintenti e con il timbro di Community School, il patto territoriale che ha unito 47 partner del Biellese, tra istituzioni, associazioni e privati, ed è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

«Abbiamo immaginato un sabato» dice la pedagogista Annalisa Perino «che fosse lontano dallo stress e dai ritmi troppo veloci. L'idea ci è venuta dopo avere visto qualcosa di simile realizzato in Emilia-Romagna. Il principio è far trascorrere ai bambini tra i cinque e i nove anni una serata d'altri tempi». Come il cinema drive-in, che rimanda a certe immagini in bianco e nero che arrivavano dagli Stati Uniti. Anche il film sarà una storia “vintage”, ripescata nell'archivio dei capolavori Disney di cinquant'anni fa.

«Sarà di animazione» precisa Annalisa Perino «ma con un ritmo completamente diverso rispetto alle storie a cui sono abituati i bambini». Ma prima di appassionarsi a quello che si vedrà nel grande schermo, i piccoli partecipanti dovranno costruire la loro auto, da realizzarsi rigorosamente con materiali di recupero. «E, seduti sulle loro macchine giocattolo» aggiunge la pedagogista «sarà anche più semplice rispettare le distanze anti-contagio senza stress».

Per questo il ritrovo è alle 18. Dopo aver costruito l'auto, i bambini potranno gustarsi un pic-nic nel giardino del Trovatempo (con il cibo portato da casa) e poi accomodarsi nell'abitacolo per godersi il film al termine del quale i genitori li troveranno già pronti per andare a dormire, con il pigiama addosso e i denti ben puliti, grazie a spazzolino e dentifricio portati da casa e infilati nella borsa del pic-nic. Per prenotare un posto c'è tempo fino a giovedì 1 ottobre, chiamando il numero 349.3760433 o scrivendo a trovatempo@tantintenti.org. In caso di condizioni del tempo sfavorevoli, tutto sarà rinviato di sette giorni.