Valle San Nicolao, dopo mesi di lockdown si riunisce l'assemblea del Gruppo di Volontariato

L'assemblea sociale del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao si è tenuta lo scorso sabato 26 settembre nell’area della Chiesa parrocchiale, nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza previste dalle disposizioni anti-Covid. La riunione, originariamente prevista per il mese di aprile, era stata rinviata in seguito all’emergenza sanitaria e ha potuto tenersi la scorsa settimana, anche grazie alla disponibilità del parroco del paese, don Gianluca Blancini, che ha messo a disposizione della nostra associazione gli spazi adeguati per uno svolgimento in sicurezza. I soci partecipanti sono stati oltre quaranta.

Nella sua relazione il presidente Fabrizio Sartore ha detto: “Quello di quest’anno è sicuramente un incontro particolare, come particolare è stato l’anno che stiamo vivendo, segnato da una grande emergenza sanitaria che ha lasciato tanti segni e tanti ancora ne sta producendo. Tracce non solo sulla salute e sui comportamenti di tutti noi, ma anche sul nostro modo di vivere e sul tessuto sociale, creando spesso nuove fratture e maggiori disagi e diseguaglianza, nuove povertà e difficoltà sempre maggiori anche nelle relazioni umane e sociali e civili. Ed è anche con questo nuovo contesto che, come associazione di volontariato, ci siamo ritrovati a fare i conti in questi mesi. Questa assemblea annuale è di bilancio di quanto realizzato nel 2019, un anno che sembra così distante, tanti sono stati i cambiamenti negli ultimi mesi. Un grande ringraziamento va ai tanti volontari che hanno offerto tempo, competenze e disponibilità in tutto il 2019 per i tantissimi servizi che abbiamo svolto. Volontari che, mascherina, gel, guanti e tanta buona volontà, non hanno mai smesso di essere presenti neppure durante la fase più dura dell’emergenza, quella delle chiusure, delle autocertificazioni e del distanziamento, fase in cui la solitudine, l’emarginazione e i bisogni, sociali ed economici, erano ancora più evidenti. Grazie al loro impegno e al loro coraggio. Ma ripercorrere i 12 mesi trascorsi (peraltro molto densi di impegni e di servizi) possa essere un buon metodo per guardare avanti, ripensare e riprogettare le nostre attività e ricreare un sentimento di fiducia e di speranza nel futuro”.

Durante l’assemblea sono stati illustrati i dati dell’attività svolta con vari servizi di trasporto in forte crescita, soprattutto quelli a carattere continuativo e svolti in convenzione con il Cissabo. I chilometri percorsi che sono stati circa 23mila rispetto ai 15mila dell’anno precedente. Sono stati effettuati oltre 500 accompagnamenti, anche fuori regione a cui si aggiungono le consegne quotidiane dei pasti a domicilio, oltre 700 in un anno e il servizio di accompagnamento dei bambini sullo scuolabus comunale. Molti trasporti hanno avuto cadenza regolare verso varie strutture, dai Centri Diurni alla Domus Laetitiae, dal Centro per l’autismo a istituti di riabilitazione e hanno impiegato con turni e rotazioni, una decina di volontari più o meno quotidianamente. Inoltre un’altra dozzina di volontari è stato impegnato sul pullmino, mattina e pomeriggio.

“Altro capitolo riguarda il sostegno economico che la nostra associazione ha offerto durante il 2019 alle situazioni di difficoltà economica – prosegue il presidente - Oltre al sostegno al progetto “Fra Galdino” di distribuzione di pacchi alimentari a famiglie in stato di necessità, il Gruppo dio volontariato Valle San Nicolao, con un fondo specifico, ha erogato aiuti per oltre 2.300 euro a 11 nuclei, soprattutto per buoni spesa e per il pagamento di utenze e affitti; inoltre le risorse del 5xmille sono state destinate al sostegno economico dei lavoratori di una ditta di Valle Mosso che erano rimasti parecchi mesi senza stipendio né altre entrate per la chiusura dell’attività. Oltre a questo l’associazione ha contribuito alla sottoscrizione per l’emergenza freddo e, in occasione del Natale 2019, ha offerto buoni acquisto alle scuole del paese”.

Tra le altre attività collaterali è stata ricordata la partecipazione alla festa in piazza, alla giornata delle case di riposo dell’Arci di Brovato, l’organizzazione della tradizionale castagnata benefica, il Pranzo degli Auguri e infine la realizzazione del calendario con foro d’epoca di Valle San Nicolao. “Per quanto riguarda le attività future, dopo che i primi mesi del 2020 hanno segnato un rallentamento di tutte le attività, comprese quelle di volontariato e nonostante difficoltà e limitazioni, anche nell’emergenza l’impegno non è mancato, sia garantendo per quanto possibile trasporti, pasti a casa, consegne di spesa e farmaci, sia con contributi a favore dell’ospedale di Biella e per l’acquisto di buoni spesa e di pacchi alimentari in aggiunta a quelli dello Stato, a favore di persone in difficoltà – prosegue Sartore - Tutte attività svolte con il massimo e scrupoloso rispetto di tutte le norme di sicurezza che sono giustamente imposte dall’attuale situazione emergenziale. Questo in primo luogo a tutela dei volontari stessi. Negli ultimi mesi le richieste e i servizi stanno riprendendo e l’associazione si sta attrezzando per un lento e graduale ritorno alla normalità a partire dall’accompagnamento sullo scuolabus, servizio ripreso da un paio di settimane con la riapertura delle scuola. Un segnale importante e positivo per ritrovare la luce dopo i mesi più bui e per prepararci con serenità, ma anche con consapevolezza e prudenza ad affrontare e a gestire al meglio i mesi che verranno. L’impegno del Gruppo di volontariato è di mantenere le attività principali di sostegno e aiuto alle situazioni di bisogno e difficoltà, dai trasporti agli aiuti economici, proprio perché la scelta è quella di concentrare le forze sulle questioni più urgenti e importanti e di privilegiare le attività a nostro giudizio più utili per la popolazione che sono anche il nostro principale fine sociale e costitutivo, cioè le azioni di volontariato più dirette”.

“Questo grazie ai tanti volontari che hanno resistito, che sono stati presenti e disponibili nelle settimane più difficili e che hanno rappresentato un esempio e una speranza per tante persone del nostro territorio – conclude - Hanno saputo guardare avanti, offrendo solidarietà e sostegno, elementi fondamentali per prepararci al tempo, speriamo vicino, in cui torneremo a vedere il domani in una luce più positiva”.