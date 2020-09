Piero Coggiola, panettiere e resistente. Il ricordo di Anpi

Sono tanti gli argomenti che potremmo ricordare di Piero Coggiola, cui oggi portiamo l’estremo saluto. L’ANPI mi ha dato l’onore di portare testimonianza del giovane che ha combattuto per la liberazione dell’Italia dal fascismo, e che per questo è stato decorato nel 2016 con la Medaglia della Liberazione. Lui, con molta modestia ci ripeteva di “non essere stato un vero Partigiano, ma di avere solo collaborato alla Resistenza procurando il pane in Baraggia ai combattenti”.

E’ sempre stato molto vicino all’ANPI, anche a noi nuovi arrivati nell’Associazione, ai quali con molta generosità trasmetteva le sue memorie. Ci stringiamo oggi intorno a lui ed ai familiari, a cui giungano le nostre condoglianze. Nell’ambito di una Mostra fotografica sui Resistenti realizzata da Davide Bernardi, lo avevamo accompagnato anni fa nella Pianura vercellese, per poterlo fotografare sugli stessi luoghi in cui aveva vissuto gli anni della guerra. Mentre ci avvicinavamo a Villarboit, col suo vocione ci intimò di fermarci presso un mulino in disuso fra Balocco e San Marco.

Cominciò a raccontarci quanto gli era accaduto. In questo triste momento voglio condividere con voi quanto ci ha narrato. Aveva appena 15 anni, Piero, quando la guerrà entrò prepotentemente nella sua vita. Imparava il mestiere del panettiere in un forno a Villarboit, e come ogni garzone di bottega, tutte le mattine sulla sua bicicletta sistemava la cesta e via, ma Piero non aveva tanta voglia di cantare a squarciagola come nell’immaginario si crede facciano tutti i panettieri. Non gli piaceva l’incarico che aveva, anche se ancora non ne aveva capito il motivo vero: i suoi clienti non erano per niente simpatici, ed incutevano tanta paura.

Era proprio a lui infatti che toccava portare da mangiare ai fascisti ed ai tedeschi che si erano insediati nel casello dell’autostrada di Balocco, che controllavano lo scarso traffico alla ricerca di chissà quali banditi. Fu una mattina che, costeggiando il canale che inumidisce i vecchi muri di quel mulino, si trovò davanti dei giovani che lo fermarono. Piero non capì, ma si fermò. Si domandò, fra sé e sé, senza però osare proferire parola, chi mai fossero. “Siamo Partigiani, siamo nascosti fra le rive dei canali, nei rari boschetti, negli avvallamenti della Baraggia che sale su a Rovasenda. Il pane è una merce talmente rara che vorremmo assaporarlo una volta anche noi, non sempre solo quei fascisti che comandano tutto e tutti con la loro prepotenza.” La sorpresa era forte, Piero si immaginava i Partigiani in un altro modo, non si sa come, ma certamente non ragazzi così, che di militaresco non avevano proprio nulla. In breve la sua cesta si svuotò, con la raccomandazione di quei giovani affamati di pane e di libertà di non dire dove li avesse incontrati, quanti fossero, come vestissero. Piero era terrorizzato, l’orgoglio di avere aiutato i Partigiani non aveva ancora preso il posto all’angoscia di non sapere che fare.

Se si fosse recato al casello a mani vuote non sarebbe tornato indietro vivo, perché con quella gentaglia il fatto di essere un ragazzetto sprovveduto non aveva alcun valore, non era di nessuna attenuante. Girò la bici e tornò di gran corsa al forno, dove al padrone raccontò di come il pane fosse andato perso, della paura che i fascisti si vendicassero, della paura per i rimproveri di sua mamma, che lo sgridava perché si cacciava sempre nei guai.Tempo per fare altro pane non ce n’era, anche perché la farina era razionata e si doveva usare con parsimonia.

L’idea che venne al panettiere fu quella di andare casa per casa dai clienti che aveva già servito a farsi dare una pagnotta, per riempire una seconda volta la cesta. Quel panettiere doveva essere proprio bravo non solo a fare il pane, perché convinse tantissimi contadini che, magari brontolando un po’, risolsero il problema. E allora, via ancora più veloce, che “quelli” al casello avevano fame, e, sospettosi com’erano, a quest’ora già si preparavano a combinare qualcosa di poco piacevole. Pedalando come fosse al Giro d’Italia, Piero capì che cosa fosse la solidarietà e l’opposizione al fascismo, e non gli dispiaceva più recarsi da quei tipacci: erano sempre antipatici, ma almeno ora aveva l’impressione di prendersi gioco di loro, e non da solo, ma con i suoi compaesani.

E poi solo lui ed il padrone del forno sapevano che nel pane non c’era solo farina, ma anche segatura, mentre nel pane dei partigiani non ce n’era. Ci raccontò pure che una volta i fascisti lo coprirono di botte, a tal punto che tornato a casa gonfio e sfigurato sua mamma faticò a riconoscerlo dal balcone. Ma non ci fu verso di approfondire questo argomento, richiava di essere considerato un eroe, e questo non gli stava affatto bene. L’orgoglio di essere un Panettiere lo accompagnò tutta la vita e lo condivise col suo amico fraterno GianVittorio Bonino, panettiere pure lui. Lo ricordiamo con emozione leggere la Preghiera del panettiere al funerale di Bonino, nel gennaio di due anni fa, con la sua bustina bianca in testa. La passione per l’arte bianca lo spinse a scrivere con Bruno Pozzato “Ventura” nel 2005 il libro Pane e Resistenza. In quel libro riprese e sviluppò la sua intuizione giovanile, “ la verità che mi ispirò”, diceva lui: “Avevo capito subito che per vincere quella guerra senza armi la miglior pallottola era una pagnotta, per resistere alle fatiche, al freddo, al vuoto in cui si era costretti a sopravvivere”.

La vita è stata molto dura con lui, infliggendogli la perdita degli affetti più cari, prima la figlia Viviana e due mesi fa la moglie Clara. Passare all’inizio di via Italia senza ricordarlo davanti a casa sarà impossibile, per molti di noi il nome Coggiola era sinonimo di panetteria, di amicizia, di accoglienza e di signorilità. Prima di congedarci, Piero, vogliamo rassicurarti che nonostante il Paese in cui viviamo è molto lontano dall’idea di come si sta insieme che avevano le persone come te, idea che avete fissato nella Costituzione, ci sono persone vigili ed attente che combattono ancora contro il fascismo, convinte che fra quello vecchio che hai conosciuto tu e quello nuovo sia inutile cercare le differenze. Non ci sono posti di blocco sulle nostre strade, ma abbiamo a volte l’impressione che non ci siano strade che ci portino dove vorremmo, e che il futuro sia un posto sconosciuto da guardare più con sospetto e preoccupazione che con la curiosità necessaria. Noi non abbiamo il coraggio e la forza d’animo che avete avuto voi in quel lungo inverno.

I nostri piccoli, ambiziosi sforzi per migliorare il mondo paiono inadeguati a contrastare il razzismo, la violenza, la diseguaglianza in cui vediamo sprofondare la società in cui siamo immersi e che questo pandemia non fa che aumentare. Ti chiediamo perciò ancora un favore: regalaci un po' del tuo lievito per dare volume e peso alle nostre azioni quotidiane, per trasformarle concretamente in pagnotte che possano saziare noi e chi ha fame di giustizia, e ridare l’appetito a chi ha perso la fiducia nell’ umanità. Fra poco Piero passerai davanti a quel vecchio mulino ormai diventato un rudere. Ci ha insegnato molto quel giorno essere lì con te. Grazie, addio Piero.