Mongrando, Comune risponde alla richiesta di aiuto di una mamma

Il comune di Mongrando scende in campo a favore di una sua concittadina attivandosi in prima persona e ottenendo ottimi risultati. A darne notizia l'assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso: “Chiara è una nostra concittadina che si è esposta pubblicamente per aiutare il suo bambino, affetto da una malattia rara. Del resto è un gesto di infinito amore, quell'amore incondizionato che ogni genitore ha verso il proprio bambino. Era giusto e doveroso andare incontro a questa famiglia che ogni giorno si scontra costantemente con la dura realtà. Il Comune sta aiutando la famiglia ed ha attivato una rete di aiuti che porterà beneficio alla stessa. Voglio per ora ringraziare tutti quelli che mi hanno e mi stanno contattando per avere informazioni e capire come aiutarla. Voglio ringraziare il gruppo di Protezione civile di Mongrando, il Fondo Edo Tempia e tutti i sindaci che in questi giorni mi stanno telefonando. Viviamo ancora per fortuna in una società civile che si preoccupa del prossimo”.