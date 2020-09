Grandinata record a Brusnengo, per il momento danni solo alle case

Bilancio dei danni ancora provvisorio a Brusnengo dopo la grandinata record di venerdì 25 settembre.

Al momento, dopo le verifiche dell'Amministrazione Comunale, risultano colpiti qualche pannello solare ed impianto fotovoltaico, e scoperchiati dal vento alcuni tetti a causa del vento con infiltrazioni d'acqua su soffitti e pareti.

In un paese con forte presenza di vigne, non è ancora stato quantificato il danno subito da produttori e proprietari, come spiega il sindaco Fabrizio Bertolino, anch'esso proprietario di una vigna: "Abbiamo iniziato a vendemmiare per portare a casa il raccolto il prima possibile, perchè la grandine ha tagliato i chicchi d'uva, quindi bisogna evitare che marciscano. Nella mia vigna ho salvato la metà del raccolto e sto aspettando notizie dai produttori con l'intesa che, se necessario, chiederemo lo stato di calamità".