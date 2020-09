Dopo 74 anni di storia ha chiuso la Locanda Canal Secco Trucco

Dopo 74 anni di attività, domenica 27 settembre è stato "The last day" (L'ultimo giorno) per uno dei ristoranti di Oropa, la Locanda Canal Secco Trucco. Una storia iniziata nell'immediato dopoguerra, nel 1946, da Bruno Ramella Bagneri, nonno dell'attuale proprietaria Orietta Gazzetto aiutata dal fratello Max.

Allora aveva affittato dal Santuario, una baita che col tempo e le varie ristrutturazioni, era diventata il locale di oggi, passando dal subentro nel 1981 di Anna Ramella Bagneri fino al 2013 quando a condurre la locanda è arrivata la figlia, Orietta Gazzetto. Tanto sudore in tutti questi decenni, lavoro, giornate interminabili, visi nuovi e clienti affezionati.

Una valigia di ricordi indelebili che tutti non dimenticheranno mai. Così come l'ex presidente di Pallacanestro Biella, Massimo Angelico che in compagnia di Marco Lino e insieme a tanti tifosi hanno trascorso innumerevoli prepartite domenicali casalinghe, all'insegna dell'unione e della allegria. "Un pezzo di storia che se ne va accompagnato dall'enorme dispiacere -racconta l'imprenditore-. La cosa più bella che si viveva al Canal Secco Trucco era la famigliarità, eri come essere a casa tua che va oltre ogni cosa. Tanti i ricordi a partire da "Spia", alle partite, alla serie A. I titolari sono bravissime persone e ci ha sempre trattati benissimo. Per noi era un punto di riferimento".

"E' stata una decisione maturata durante il lockdown -commentano con le lacrime agli occhi Orietta e Max Gazzetto- le spese ci sono state nonostante i tre mesi di stop. E così siamo giunti alla difficile prese di posizione finale di chiudere la Locanda Canal Secco Trucco. In questo ultimo anno ne abbiamo più volte parlato in famiglia per una serie di svariate motivazioni. Il Covid di certo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". La speranza ora è di rivivere sensazioni simili al passato con una cessione dell'attività, con qualcuno disposto a rilevare il ristorante. Insomma l'augurio è che la la storia si fermi solo momentaneamente ma continui a vivere per almeno altri 74 anni.

Vogliamo chiudere questo articolo con le toccanti le parole pubblicate sui social da Gabriele Gazzetto, figlio di Max. Il suo ricordo nelle emozioni di altri momenti indelebili. "Caro @canalseccotrucco, con il servizio di ieri si è chiusa un'era. Nel tuo piccolo angolo di paradiso sono cresciuto. Salire da te non é mai stato un dovere, non ti ho mai visto come un lavoro. Tu eri la mia casa, tu eri il mio Madison Square Garden quando da piccolo passavo le estati a cercare di toccare il ferro del canestro e ad allenarmi sulla tua terrazza... Che poi lo sapevamo entrambi che era solo questione di tempo prima che il pallone finisse giù nel prato e allora stivaloni da pesca del nonno e via a cercare palloni tra ortiche e moja delle mucche.

Negli ultimi anni sei stato la mia base, il mio punto di partenza per tutte le mie avventure nella conca e ogni volta che dall'alto ti vedevo riuscivi sempre a strapparmi un sorriso o un pensiero. Grazie per i compleanni passati insieme, per le emozioni che mi hai sempre fatto provare, per la prima volta in bici senza rotelle, per le estati passate a cercare il triplo venti... So che ogni volta che ne sentirò il bisogno tu ci sarai, sarai sempre lì per me e per noi. Ogni volta che passerò il ponte del Canal Secco... farò la curva...e ti vedrò lì davanti, sarai sempre capace di stupirmi e di riempirmi il cuore di gioia".