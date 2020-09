A Cossato tiene banco il pre e post orario, proteste dei genitori: “Quando sarà attivato?”

Il pre e post orario tiene banco a Cossato. Nel tardo pomeriggio di ieri, una quindicina di genitori si è ritrovata fuori da Villa Berlanghino per confrontarsi con il sindaco Enrico Moggio e l'assessore alla Scuola Pier Ercole Colombo sull'attivazione del servizio scolastico, a pochi minuti dall'inizio del consiglio comunale. In un documento consegnato alla giunta Moggio, il comitato di genitori chiede “una maggiore attenzione e rispetto. Non riusciamo ad accettare che in 7 mesi non siate riusciti a trovare le modalità per far svolgere il pre e post orario. Sono settimane che molti di noi chiamano gli uffici comunali e la segreteria dell'Istituto Comprensivo senza ottenere riscontro da parte di nessuno”.

Alle sollecitazioni dei genitori presenti, il primo cittadino ha ribadito insieme all'assessore: “Non abbiamo fornito indicazioni precise perchè stiamo cercando di trovare una soluzione migliore per tutti su questo tema. Non appena ci saranno nuove informazioni si convocherà un'assemblea pubblica a teatro”.

Sul pre e post orario, se n'è parlato anche in consiglio comunale, con l'assessore Colombo che ha risposto alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza Alessandro Cavalotti e Stefano Revello: “Non è corretto dire che da 7 mesi si poteva organizzare il pre e post orario. Le normative sono cambiate e non possiamo realizzare il servizio come in passato. Ora devono essere rispettate le isole, o bolle, evitando di unire alunni di classi diversi. Per garantire il servizio, avevamo ipotizzato alcune soluzioni come l'utilizzo di locali delle parrocchie di Speranza e Ronco, senza dimenticare la sala eventi per le classi del centro. Ma per questioni di metratura questi spazi non garantiscono la piena sicurezza. Capisco le istanze dei genitori ma dobbiamo rispettare le direttive. Ci siamo poi confrontati con la dirigente scolastica, poi è arrivata la comunicazione della Provincia per la convoca dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione nelle scuole per alcune direttive. Martedì ci incontreremo con loro per vedere come impostare il pre e post orario. Non appena avremo trovato una soluzione i genitori saranno avvertiti”.