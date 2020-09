Una gara di golf benefica a Il Mulino di Cerrione

Sabato 3 ottobre il golf club di Cerrione ‘Il Mulino’ ospiterà una gara che devolverà gran parte dei suoi ricavati all’associazione Peter Pan.

L’associazione aiuta, da maggio 2000, un gruppo di famiglie con bambini affetti da patologie neurologiche ed oncologiche che non riescono a ricevere le adeguate coperture dal S.S.N. . ‘Le Case di Peter Pan’ cercano di ricreare un ambiente dove si respiri un clima di normalità, oltre a restituire ai propri ospiti una quotidianità fatta di gioco, studio, sorrisi e allegria. La speranza dei membri dell’associazione è che la serenità offerta dalle sue ‘Case’ possa dare un aiuto concreto al recupero psicofisico ai bambini che vi ci abitano.

Il Mulino di Cerrione intende, perciò, cercare di raccogliere più fondi possibili con la gara di questo weekend oltre ad avvicinare un gran numero di persone al mondo dei green e dei caddie. Nella competizione del 3 ottobre infatti potrà anche partecipare chi non ha mai utilizzato una mazza da golf. La gara sarà a coppie formate da due giocatori abituali e da un novizio, che dovranno collaborare per terminare il circuito dando meno tocchi possibili alla pallina. Per i bambini, invece, è prevista una gara di putter sotto la supervisione del maestro del Circolo.

Il costo di partecipazione all’evento per chi pratica già il golf è di 25 euro e comprende l’accesso alla gara ed il buffet mentre i bambini ed i neofiti saranno ospiti de ‘Il Mulino’. Verranno anche elargiti dei premi, donati da Stanhome, Ski Sises, Daga Food e Daga Italy, che verranno assegnati non in base alla classifica ma tramite estrazione.

Per maggiori informazioni: https://www.golfclubcerrione.it/