Il Circolo Tennis I Faggi 2.0: la storia continua con FSC

Il Circolo Tenni I Faggi hanno una nuova gestione. Ecco la nota stampa diramata. "In piena e totale condivisione con il Consiglio di Amministrazione del Circolo Tennis i Faggi Spa che in questi ultimi mesi ha lavorato intensamente per il raggiungimento dell’obiettivo di riconsegnare alla Citta’, in tutto il suo splendore, uno dei Circoli più belli d’Italia, è stato formalizzato l’accordo tra la società proprietaria de I Faggi e la FSC srl per la gestione nei prossimi anni dello storico Circolo di Biella.

La FSC srl è stata creata da un gruppo di imprenditori e professionisti biellesi con esperienze e percorsi professionali diversi, ma con il denominatore comune di voler contribuire concretamente al rilancio ed alla crescita del territorio. Si tratta di una sfida impegnativa e proprio per questo motivante, che vuole rappresentare un segnale concreto di fiducia nel futuro sia economico che sociale della Città di Biella. L’accordo segna l’inizio di un progetto di rilancio che ha come concetto ispiratore il connubio tra tradizione ed innovazione.

L’amministratore delegato della FSC, Mario Rossi, ha precisato: “Il nostro progetto mira a realizzare un centro multisportivo, dove tutti i servizi erogati avranno come obiettivo la salute fisica e mentale dell’uomo, una rivisitazione moderna della locuzione “Mens Sana in Corpore sano” , con una particolare attenzione ai giovani ed alla loro crescita fisica e mentale attraverso la pratica sportiva.” Per quanto riguarda il logo scelto per identificare l’iniziativa, si è deciso di mantenere il nome I Faggi, insieme al primo segno grafico che identificò la nascita del circolo.

Le due barre con i colori che rappresentano il territorio, il blu ed il verde, rivisitato con un carattere attuale; mentre nella parte descrittiva si è voluto dare evidenza all’anima sportiva, al benessere ma soprattutto, con il termine Friends, sottolineare che il circolo I Faggi è aperto a tutti i Biellesi e a tutti coloro che vorranno condividere questa esperienza. Le attività del tennis, che riguarderanno sia il gioco amatoriale che la formazione dei ragazzi dalla Scuola Tennis fino all’agonismo, saranno affidate all’esperienza del Maestro Nazionale Guido Monaco ed al consolidato team della Tweener ASD.

DESMOTEC porterà l’innovativo metodo di preparazione atletica e con esso la valutazione delle prestazioni che va oltre le metodologie di allenamento tradizionale. La possibilità di fruire di campi da padel, della piscina e del centro benessere, completeranno la gamma di servizi disponibili nel circolo. Sono in fase di valutazione diversi profili di ristoratori interessati a partecipare al progetto di rilancio de I Faggi. 2 Nell’ambito del progetto, che si andrà via via a realizzare, una componente importante riguarderà la messa a disposizione dei giovani di un percorso multidisciplinare finalizzato a scoprire e valutare le potenzialità e le attitudini di ogni individuo allo sport.

I Faggi intendono così dar vita ad una serie di percorsi di avvicinamento allo sport per i giovani, aiutandoli a scegliere l’attività sportiva più consona alle proprie attitudini psicofisiche ed a vivere lo sport con i valori e l’impegno corretti. Questa importante attività vede l’apprezzamento, la condivisione ed il supporto di numerose realtà sportive, istituzionali ed economiche biellesi che saranno partner de i nuovi Faggi. I Faggi intendono anche diventare uno spazio dedicato alle aziende, un centro dove organizzare eventi, esporre o lanciare nuovi prodotti, collezioni o semplicemente offrire i servizi fitness e wellness ai propri dipendenti.

Entro il mese di novembre partiranno per primi i corsi tennis, a cui seguirà nel giro di poche settimane l’apertura dell’area Desmoclub dedicata al fitness, con la prospettiva di una progressiva integrazione dei servizi offerti".

Conosciamo i diretti interessati, i soci fondatori di FSC srl.

Alberto Bertagnolio. Titolare della DESMOTEC di Biella, azienda italiana leader nelle tecnologie per l’allenamento isoinerziale, la preparazione atletica, l’allenamento e la riabilitazione. DESMOTEC vanta una lunga collaborazione con allenatori di livello mondiale (F.I.S.I. in primis), atleti professionisti, medici, fisioterapisti ed imprenditori che credono nel settore.

Corrado Bocca. Titolare di AssiBiella, agenzia assicurativa leader di territorio del gruppo UnipolSai, nata nell’aprile 2018 dall’unione di due solide realtà presenti sul territorio da circa cinquant’anni. E' inoltre attivo nel campo della ristorazione nelle sue forme più moderne essendo titolare di due locali a Barcellona (E).

Guido Monaco. Maestro FIT Nazionale, Ex giocatore ATP e commentatore ufficiale di importanti tornei per Eurosport. Vanta una pluriennale esperienza nella preparazione di giocatori professionisti e di livello elevato. Ha lavorato per molti anni in qualità di maestro presso pregresse gestioni del Circolo I Faggi ed è stato responsabile del settore agonistico del David Lloyd Club Malaspina di Milano. Attualmente è direttore tecnico della Asd Tweener che opera su Sandigliano presso il C.S. Pralino.

Maurizio Ribaldone. Laurea in Economia e Commercio, Dirigente Direct Marketing IBM Italia. Consulente direzionale, marketing e comunicazione, ha seguito diversi progetti in Italia ed all’estero tra cui il lancio del servizio 892424 per conto di Seat Pagine Gialle e la creazione di un contact center per conto di Fastweb con oltre 500 addetti.

Mario Rossi. Dirigente per molti anni presso la Pubblica Amministrazione nei settori finanza, commercio e sicurezza, consulente aziendale, redattore e tester automobilistico, organizzatore di eventi di rilevanza anche internazionale legati all'automobilismo storico e sportivo, Presidente della Tweener ASD, affidataria della gestione del settore Tennis del Centro Sportivo Pralino di Sandigliano.