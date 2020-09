Ciclismo, dopo 24 anni torna la "classica" di ciclismo Torino-Biella

Dalle Reggia di Venaria al Battistero, è questa la 78esima edizione della classica Torino Biella, vera anticamera al ciclismo professionistico. Nonostante le linee guida e i severi protocolli da rispettare, gli organizzatori della Ucab Biell c’è l’hanno fatta. O quasi. "Sì perchè -come spiega Filippo Borrione- il cambiamento di percorso ci ha spostato le carte e ad ora, non abbiamo ancora la certezza burocratica di poter partire. Noi però siamo pronti all’impegno di portare oltre 200 concorrenti da Torino a Biella".

Una precisa volontà dove lo sport, oltre ad avere valenza sociale e aggregativa, deve essere un viatico per la ripartenza del post Covid -precisa il consigliere regionale Michele Mosca-. Avevamo studiato un format differente, facendo arrivare la corsa a Oropa rivisitando la storia della corsa. Poi il 4 ottobre, le temperature, ci hanno fatto propendere per Biella. Questo però è il progetto che ci accompagnerà per il prossimo anno. La Regione in futuro darà il suo supporto".

Infatti un ritorno al passato creerebbe ancor più entusiasmo con la "salita Pantani" in ricordo della prima gara organizzata da Ucab che era la Biella Oropa. Era il lontano 1925. Un amarcord che potrebbe diventare realtà, una ciliegina sulla torta a questa classica che a distanza di 24 anni dall'ultima edizione. Ma poche ora dalla partenza sale l'adrenalina per una corsa che a tutti gli sportivi "mancava tanto questo fascino" come dice il vice sindaco di Biella, Giacomo Moscarola.