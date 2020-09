Basket femminile, anche il presidente Fip Piemonte al raduno della BFB

Ha partecipato anche Gianpaolo Mastromarco (Presidente Fip Piemonte) alle due giornate di ritiro della BFB Bonprix a Bielmonte. Nell’occasione ha ufficializzato la nomina a Delegato Regionale al Dirigente Davide Ricino, che a novembre andrà a Roma per le elezioni nazionali.

Nel porgere i suoi migliori auguri alla società, allo staff e alle atlete, il presidente ha sottolineato l’importanza del movimento femminile nel mondo cestistico e la necessità di migliorare la quantità e la qualità dei settori giovanili.

“Temi che stanno molto a cuore alla BFB, che si sta già organizzando per migliorare, crescere e diventare realtà di riferimento per il basket femminile, non solo in provincia – spiegano i dirigenti in una nota stampa - I due giorni di ritiro sono stati molto positivi. Le ragazze si sono divertite e lavorato sodo. Positiva anche la sfida tra la squadra che giocherà in Serie B e quella iscritta alla Promozione, che ha permesso a tutte le giocatrici di assaggiare il clima agonistico”.